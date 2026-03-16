Експлодирале цијене чоколаде: Постаје ли омиљени слаткиш луксуз?

16.03.2026

11:00

У 2025. години цијене чоколаде у Европи порасле су у просјеку 18%, што је највећи раст међу свим прехрамбеним производима, показују подаци Еуростата. До оваквог поскупљења дошло је првенствено због суше у Западној Африци, која је подигла цијене какаа – кључног састојка чоколаде.

За поређење, укупне потрошачке цијене у ЕУ порасле су просечно 2,5%, док је раст цијена хране и безалкохолних пића био 3,3%. Међу осталим прехрамбеним производима, цијене говедине и телетине порасле су око 10%, док су јаја и маслац поскупјели око 8%.

Разлике међу земљама

Инфлација чоколаде у 2025. знатно је варирала по европским земљама:

Најнижа: Кипар, Луксембург, Италија, Косово и Швајцарска – испод 12%

Највиша: Пољска – 32,6%; Естонија и Литванија – 31,5%; Румунија – 26,1%; Латвија – 25,9%; Србија – 25,4%

Хрватска је забиљежила раст од 15%

Инфлација је изнад просјека ЕУ била и у Шведској, Бугарској, Црној Гори, Грчкој, Северној Македонији, Шпанији, Финској, Чешкој, Холандији и Њемачкој – од 18% до 22,5%

Разлике у инфлацији углавном зависе од структуре домаћих тржишта и развоја чоколадне индустрије. Земље са великим, етаблираним сектором производње чоколаде (Њемачка, Француска, Италија, Белгија, Холандија, Швајцарска) чешће боље апсорбују раст цијена какаа кроз прилагођавање маржи и дугорочне уговоре. У земљама са мањом индустријом или већом зависношћу од увоза, раст цијена какаа директније утиче на малопродајне цијене.

Зашто цијене толико расту

Какао је главни разлог поскупљења. Према ФАО економисти Емилиану Магринију, производња какаа је концентрисана у неколико западноафричких земаља, прије свега у Обали Слоноваче и Гани, које заједно производе већину глобалног какаа.

У 2023–2024. производња у овим земљама значајно је пала због дуготрајне суше и болести какаа, што је довело до глобалног дефицита и историјски ниских залиха. Посљедица је рекордно висока цијена какаа, која директно утиче на цијену чоколаде у малопродаји.

Економиста Џон Бафес истиче да какао чини око 10–20% трошкова производње чоколаде, али је раст цена од преко 120% између 2023. и 2024. највећи у историји тржишта какаа и највише утицао на коначне малопродајне цијене.

Додатни фактори

Разлике у цијенама између земаља даље зависе од:

-трошкова рада и енергије

-цијена других састојака (млијеко, шећер)

-валутних курсева

-интензитета конкуренције у малопродаји

Такође, структура индустрије игра улогу: вертикална интеграција, удио мултинационалних и домаћих фирми, брендирање и дистрибуција утичу на то колико се повећање цијена преноси на потрошаче. Неке компаније апсорбују дио раста цијена како би заштитиле тржишни удио, док друге повећање преносе брже и у потпуности, преноси Телеграф.рс.

