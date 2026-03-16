Израел тврди: Уништили смо Хамнеијев авион

Аутор:

АТВ

16.03.2026

10:52

Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Израелске одбрамбене снаге тврде да су уништиле авион бившег иранског лидера Алија Хамнеија на техеранском аеродрому.

"Израелска војска уништила је авион који користи врховни вјерски вођа ајатолах Моџтаба Хамнеи", саопштено је из Одбрамбених снага Израела (ИДФ).

Како се наводи, израелско ратно ваздухопловство је током ноћи погодило и уништило авион на аеродрому Мехрабад у Техерану.

Израелске одбрамбене снаге тврде да су авион користили Хамнеи и други високи ирански званичници "за унапређење војних набавки и управљање односима са земљама осовине путем домаћих и међународних летова".

Војска додаје да је уништење "стратешке имовине" ударац иранским "координационим способностима" са посредничким групама, његовој "изградњи војне моћи и способностима режима за рехабилитацију", преноси Телеграф.

