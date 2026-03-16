Преминуо крајишки Рамбо, потврђене тужне вијести

АТВ

16.03.2026

10:53

Крајишки Рамбо - Шабан Мујић
Фото: Screenshot / YouTube

У Цазину је почетком фебруара преминуо Шабан Мујић.

Шабан Мујић, познат као Рамбо, био је човјек великог срца и поштовања.

"Људи ће га памтити као доброг и честитог човјека. Нека му се Алах смилује и подари лијепи Џенет”, пише у објави на Фејсбук страници "Цазин Чаршија Новости".

Шабан је преминуо у 87. години живота, а својевремено је био велика сензација на интернету с обзиром на његов изглед и виталност.

Овог дједа, који је изгледао неколико деценија млађе, обилазиле су бројне ТВ екипе, а многи нису вјеровали колико заправо има година.

Пажњу јавности привлачио је причајући о свом бурном животу и показујући своју снагу каквом су се, дебело у деветој деценији живота, ријетки могли похвалити.

Иза крајишког Рамба је остала супруга Асмира и синови Рифет, Сафет и Изет.

