Преминуо крајишки Рамбо, потврђене тужне вијести

16.03.2026
10:53
У Цазину је почетком фебруара преминуо Шабан Мујић.
Шабан Мујић, познат као Рамбо, био је човјек великог срца и поштовања.
"Људи ће га памтити као доброг и честитог човјека. Нека му се Алах смилује и подари лијепи Џенет”, пише у објави на Фејсбук страници "Цазин Чаршија Новости".
Шабан је преминуо у 87. години живота, а својевремено је био велика сензација на интернету с обзиром на његов изглед и виталност.
Овог дједа, који је изгледао неколико деценија млађе, обилазиле су бројне ТВ екипе, а многи нису вјеровали колико заправо има година.
Пажњу јавности привлачио је причајући о свом бурном животу и показујући своју снагу каквом су се, дебело у деветој деценији живота, ријетки могли похвалити.
Иза крајишког Рамба је остала супруга Асмира и синови Рифет, Сафет и Изет.
