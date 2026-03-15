Logo
Large banner

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

Аутор:

АТВ

15.03.2026

18:17

Коментари:

0
Пожар Трново
Фото: Klix video/Screenshot

Велики пожар захватио је подручје Умчана у општини Трново, потврђено је из Ватрогасног друштва Илиџа. Како је саопштио предсједник Ватрогасног друштва Илиџа Нијаз Имамовић бројни ватрогасци се од раних јутарњих сати налазе на овом подручју гдје гасе пожар који је првенствено захватио ниско растиње.

"Линија пожара обухвата све од Умчана до мјеста Остојићи. Ватрогасци су успјели пресјећи пожар који је дошао надомак кућа, викендица и других објеката", навео је Имамовић.

Међутим, по тренутној ситуацији, ватрогасци очекују борбу с пожаром дуго у ноћ.

"Ради се о великој површини гдје дуго у ноћ пожар неће бити ликвидиран", истиче Имамовић те наглашава како ватрогасци пожар гасе напртњачама, пишр Кликс.

Као и у бројним другим случајевима доласком прољећа, узрок и овог пожара је људски фактор.

Такође, из Ватрогасног друштва Илиџа су нагласили како је тренутно на овом простору ангажован велики број ватрогасаца, а због чега је отежано обављање других дневних послова на којима су као ватрогасно друштво ангажовани.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Trnovo

Илиџа

пожар

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner