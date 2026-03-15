Избио пожар у Каракају, службе на терену

АТВ

15.03.2026

16:34

У непосредној близини старе депоније у Каракају, у Зворнику, на обали ријеке Дрине избио је пожар.

На терен су одмах упућени припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Зворник, који су уз ангажовање два возила и четири ватрогасца ставили пожар под контролу. Горјеле су гуме и отпад у рупама на простору гдје је раније вађен шљунак.

Трагедија: Тракториста погинуо у превртању машине

Према тренутно доступним информацијама, нема материјалне штете и опасности од ширења пожара, а незванично се претпоставља да је узрок пожара људски фактор, односно немар појединца приликом паљења гума.

На лицу мјеста били су и припадници Полицијске управе, као и Електродистрибуције, преноси РТРС.

ILU-ŠUMA120925

Еколози у овој држави добијају полицијска овлаштења

Надлежне службе прате ситуацију и апелују на грађане да се понашају одговорно и да свако неодговорно паљење отпада одмах пријаве надлежним органима.

Прочитајте више

Италијанско-америчка база у Кувајту

Свијет

Италијани потврдили: Погођена ваздухопловна база

2 ч

0
Владица уловио змију капиталца

Србија

Најпознатији српски змијоловац ухватио монструма капиталца

2 ч

0
Изаберите идеалне фармерке према облику тијела

Стил

Изаберите идеалне фармерке према облику тијела

2 ч

0
Ми к'о кркани и чобани: Милановић коментарисао моћне српске ракете

Регион

Ми к'о кркани и чобани: Милановић коментарисао моћне српске ракете

2 ч

0

Више из рубрике

Извучен сом из Билећког језера

Градови и општине

Из Билећког језера извучен сом дуг 2.5 метара и тежак 90 килограма

4 ч

0
Чопор паса заклао више од 20 оваца

Градови и општине

Чопор паса заклао више од 20 оваца

4 ч

0
Снежана Мисита

Градови и општине

Све више парова води борбу за потомство

21 ч

0
Аутопут Бијељина - Рача

Градови и општине

Радови на ауто-путу Бијељина-Рача у пуном јеку

23 ч

0

Нападнута америчка војна база у Багдаду

Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

Српској пјевачици отказала страна тијела

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

Додик: Српска је снажна колико су јаке породице и жене које чувају наше вриједности

