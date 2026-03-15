Избио пожар у Каракају, службе на терену

15.03.2026
У непосредној близини старе депоније у Каракају, у Зворнику, на обали ријеке Дрине избио је пожар.
На терен су одмах упућени припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Зворник, који су уз ангажовање два возила и четири ватрогасца ставили пожар под контролу. Горјеле су гуме и отпад у рупама на простору гдје је раније вађен шљунак.
Трагедија: Тракториста погинуо у превртању машине
Према тренутно доступним информацијама, нема материјалне штете и опасности од ширења пожара, а незванично се претпоставља да је узрок пожара људски фактор, односно немар појединца приликом паљења гума.
На лицу мјеста били су и припадници Полицијске управе, као и Електродистрибуције, преноси РТРС.
Еколози у овој држави добијају полицијска овлаштења
Надлежне службе прате ситуацију и апелују на грађане да се понашају одговорно и да свако неодговорно паљење отпада одмах пријаве надлежним органима.
