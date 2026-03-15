Трагедија: Тракториста погинуо у превртању машине

АТВ

15.03.2026

16:31

У мјесту Врбица код Какња у суботу, 14. марта, дошло је до трагичне несреће у којој је смртно страдао мушкарац.

Несрећа се догодила око 17:20 сати када је дошло до превртања трактора којим је управљао М. А. (1969.) из Какња.

Према доступним информацијама, мушкарац је задобио тешке повреде усљед превртања радне машине и преминуо на мјесту догађаја, пише "Аваз".

О несрећи су обавијештене надлежне службе, а на терен су изашли припадници Полицијске станице Какањ.

Полицијски службеници су обавили увиђај како би утврдили све околности под којима је дошло до ове несреће.

За сада није познато шта је тачно довело до превртања трактора, а више информација очекује се након окончања полицијске истраге и прикупљања свих релевантних података.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

