Еколози у овој држави добијају полицијска овлаштења

Аутор:АТВ
15.03.2026
16:27
Коментари:0
Британска Агенција за заштиту животне средине (ЕА) могла би да добије овлаштења слична полицијским у оквиру пооштрених мјера владе против незаконитог одлагања отпада, преноси данас Скај њуз.
Новонајављена мјера, која је дио Акционог плана за борбу против криминала у вези са отпадом, усмјерена је на проблеме као што су нелегално одлагање отпада и велике илегалне депоније.
Како се наводи, ове мјере могле би да омогуће службеницима за спровођење закона да хапсе осумњичене преступнике без налога.
Влада је саопштила да би службеници ЕА такође могли да заплијене имовину и претражују просторије без налога, додајући да усваја политику „нулте толеранције“ према илегалним депонијама које се појављују широм земље.
- Ово би омогућило запосленима у ЕА да интервенишу раније, приведу правди више починилаца и ударе по организованим бандама које стоје иза илегалног одлагања отпада, реметећи њихове финансије - наводи се у саопштењу Министарства за животну средину, храну и руралне послове.
Како се додаје, Агенција за заштиту животне средине тако би постала једна од ријетких организација са овим овлашћењима, што је јасан сигнал да се криминал у вези са отпадом третира као врста озбиљног организованог криминала.
Од јула 2024. до краја прошле године, рад Агенције довео је до 122 кривична гоњења, изрицања 10 затворских казни, а затворено је и 1.205 илегалних депонија отпада.
Према новом закону, преступници ухваћени у незаконитом транспорту и руковању отпадом могу добити казне до пет година затвора.
Министарка за животну средину Ема Рејнолдс изјавила је да криминал повезан са илегалним одлагањем отпада уништава село и локалне заједнице, наносећи штету животној средини и економији.
- Зато предузимамо одлучне мјере. Дајемо Агенцији за животну средину овлашћења слична полицијским, која су им потребна да зауставе криминалце и брзо приведу одговорне правди - рекла је она.
Директор ЕА, Филип Дафи, рекао је да криминал повезан са отпадом доноси бројне проблеме заједницама, те да су због тога значајно појачане мјере против те појаве.
Он је истакао да је важно да се у борби против ове врсте криминала удруже снаге, због чега Агенција блиско сарађује са полицијом и локалним управама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
51
18
38
18
33
18
19
18
17
Тренутно на програму