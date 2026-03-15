Орбан: Потребно обновити антиратни савез

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Мађарска мора да обнови "антиратни савез" склопљен на посљедњим изборима и да остане изван рата у Украјини, уз поруку да Будимпешта неће слати војнике нити финансијску помоћ у тај сукоб.
Орбан је у обраћању пред окупљеним учесницима "Марша мира" у Будимпешти нагласио да је Мађарска опстала кроз историју упркос поразима и притисцима од великих сила и да ће земља и сада сачувати своју независност.
- Мађарима не треба објашњавати шта је слобода. Довољно је да удишемо ваздух и да знамо гдје стојимо. Слобода не може да се роди из мржње и бијеса. Зато никада нећемо дозволити да мржња и бијес владају Мађарском - рекао је Орбан, а преносе мађарски медији.
Он је критиковао политику Брисела и указао да ЕУ врши притисак на Будимпешту и покушава да утиче на унутрашњу политику Мађарске.
- Нећемо дозволити да се оно што смо градили 16 година прода за бриселске сребрњаке. Нећемо се одрећи свог националног и хришћанског устава, смањења трошкова енергије, додатних пензија или система подршке породици - нагласио је Орбан.
Коментаришући међународну ситуацију, Орбан је рекао да се рат приближава Европи и оптужио Брисел да жели да продуби своје војно учешће у Украјини.
Орбан је подвукао да Мађарска неће дозволити својим војницима да учествују у рату у Украјини.
Према његовим ријечима, спољни притисак на Мађарску долази и са запада и са истока, кроз покушаје да се земљи ускрате финансијска средства из Брисела и снабдијевање енергијом из Кијева.
Учесници "Марша мира" прошетали од будимске стране Маргаретиног моста до Кошутовог трга, гдје је Орбан одржао говор поводом обиљежавања годишњице почетка револуције и борбе за слободу 1848. године.
