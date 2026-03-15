Борац слави и данас, иако није играо

15.03.2026

15:23

Посушје - Зрињски
Фото: ХШК Зрињски

Након јучерашње побједе над Жељезничаром, фудбалери Борца и данас имају разлога за славље.

Радост Бањалучанима у 25. колу донијело је Посушје које је савладало Зрињски минималним резултатом, и тако црвено-плаве погурало ка титули.

Иако нису били фаворити, играчи Посушја су сјајно парирали Зрињском и пријетили.

Прву шансу забиљежили смо у 13. минути - након корнера Бегић је био сам на седам метара од гола Зрињског, али није успио да затресе мрежу.

У 32. минут Савић је главом покушао са 11 метара, али Шубарић се исказао на голу.

У 55. минуту велику шансу је имао Ади Налић. Сам је изашао пред голмана домаћег тима, али Кукавица га је блокирао.

Једанаест минута касније хладан туж за Зрињски. Савић је лоше реаговао, Чуић је извршио притисак, лопта долази до Мулата који се спустио према голу гостију и погодио феноменалним ударцем за 1:0.

Зрињски је након тога кренуо у потпуну офанзиву, али до промјене резултата није дошло. У финишу Зрињски је остао без Ђурасека који је добио други жути картон и морао је раније под туш.

Велика три бода Посушја и нова брука тима из Мостара.

С овим поразом, Мостарци су све даље од титуле, јер је Борац отишао на девет бодова предности.

