Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Слаб земљотрес јачине 1,6 степени по Рихтеровој скали забиљежен је јутрос у рејону Дивчибара, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према подацима Завода, потрес се догодио 26. априла 2026. године у 10.19 часова, а епицентар је био на подручју код Дивчибара, на дубини од око 7 километара испод површине земље.
Овакви земљотреси су слабог интензитета и по правилу не изазивају материјалну штету, али их становници ближе епицентру могу осјетити као кратко и благо подрхтавање тла, преноси Курир.
