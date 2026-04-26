Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

26.04.2026 11:29

Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Слаб земљотрес јачине 1,6 степени по Рихтеровој скали забиљежен је јутрос у рејону Дивчибара, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према подацима Завода, потрес се догодио 26. априла 2026. године у 10.19 часова, а епицентар је био на подручју код Дивчибара, на дубини од око 7 километара испод површине земље.

Овакви земљотреси су слабог интензитета и по правилу не изазивају материјалну штету, али их становници ближе епицентру могу осјетити као кратко и благо подрхтавање тла, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

