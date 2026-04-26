Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

Према подацима Завода, потрес се догодио 26. априла 2026. године у 10.19 часова, а епицентар је био на подручју код Дивчибара, на дубини од око 7 километара испод површине земље.

Овакви земљотреси су слабог интензитета и по правилу не изазивају материјалну штету, али их становници ближе епицентру могу осјетити као кратко и благо подрхтавање тла, преноси Курир.