Сијарто: Док је Орбан премијер, нема подршке чланству Украјине у ЕУ

15.03.2026

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Док је Виктор Орбан премијер Мађарске, Будимпешта неће подржати приступање Украјине ЕУ нити послати своје војнике у Украјину, изјавио је министар спољних послова Петер Сијарто.

"У Бриселу, Берлину и Кијеву, они одлично знају да док је Виктор Орбан премијер Мађарске, Мађарска се неће придружити рату. Нећемо послати ниједног војника или младића на украјински фронт", рекао је Сијарто у обраћању учесницима "марша мира" у Будимпешти.

Он је додао да мађарски новац неће бити послат Украјини, а Украјина се никада неће придружити ЕУ.

Орбан и његов главни политички противник Петер Мађар позвали су своје присталице да данас изађу на улице главног града Мађарске да би показали снагу уочи избора за четири седмице.

Очекује се да ће на скупове владајућег Фидеса и опозиционе странке Тиса у Будимпешти доћи више стотина хиљада људи.

Петер Сијарто

Виктор Орбан

Мађарска

