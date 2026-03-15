Хамнеи из два разлога није желио сина за насљедника - тврде из САД

Аутор:АТВ
15.03.2026
15:31
Коментари:0
Америчке обавјештајне службе дошле су до сазнања да је покојни врховни вођа Ирана, Али Хамнеи, био опрезан према могућности да његов син, Моџтаба Хамнеи, преузме власт, преноси амерички партнер ББЦ-ја, ЦБС Њуза.
Према изворима из обавјештајних служби, старији Хамнеи био је забринут да његов син постане вођа државе.
Сматрао је да Моџтаба није довољно способан и да није квалификован за ту функцију.
Обавјештајни подаци такође указују на то да је отац био свјестан и одређених проблема које је његов син имао у приватном животу.
Моџтаба Хамнеи није виђен у јавности од када је 8. марта изабран за новог врховног вођу Ирана.
Ипак, ирански министар спољних послова изјавио је у недјељу да је он "доброг здравља" и да "у потпуности контролише ситуацију".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
51
18
38
18
33
18
19
18
17
Тренутно на програму