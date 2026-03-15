Легенда ударила ћушку Јакову Јозиновићу: Нема музике

15.03.2026
Босанскохерцеговачки музичар и фронтмен групе Црвена јабука, Дражен Жерић Жера прати шта се догађа на естради.
Тако је коментарисао и феномен Јакова Јозиновића али и концерт Тонија Цетинског у Новом Саду у дворани Спенс, који је отказао а у којој ће у априлу наступити и Црвена јабука.
Он је, коментаришући Јакова Јозиновића, жаргонски речено, ударио ћушку младом пјевачу.
''Имамо данас тог Јакова Јозиновића, али не знам његову музику, кад почне своје пјесме пјевати онда ћемо знати, али лијепо да је створио своје име'', каже Жера.
Као много искуснији колега, он би ипак Јакову Јозиновићу савјетовао другачији пут.
''Требао је по мени све што има уложити у 10 композитора, 10 хитова и тек онда ићи по великим дворанама, али ето. Лијепо је да те нека генерација која њега слуша да су нашли идола који пјева о љубави, лијепим стварима'', рекао је Жера,преноси "дневник.хр".
Искрен је Жера и кад су у питању још неки трендови.
''Ја мрзим данас та нека имагинарна занимања стилиста, подизач трепавица пјевачицама, ПР су ти своје пјесме и концерти, а све ово што измишљаш да си на Малдивима или једеш стејк од 100 долара или ти је дијете подригнуло, мени се од тога повраћа'', сасвим је искрен Жера.
Ових се дана много прашине дигло и око концерта Тонија Цетинског у Новом Саду у дворани Спенс.
''Ја као човјек који је провео три и по године у Сарајеву у рату, имам став да не треба никог мрзити, али отказати концерт на исти дан кад је концерт требао бити мислим да Тони је знао зашто је то направио, а пјевао је већ 3-4 пута у тој дворани, чудно ми је што се сад одједном о томе прича'', сматра Жера.
