Легенда ударила ћушку Јакову Јозиновићу: Нема музике

15.03.2026

15:44

Јаков Јозиновић
Фото: Инстаграм

Босанскохерцеговачки музичар и фронтмен групе Црвена јабука, Дражен Жерић Жера прати шта се догађа на естради.

Тако је коментарисао и феномен Јакова Јозиновића али и концерт Тонија Цетинског у Новом Саду у дворани Спенс, који је отказао а у којој ће у априлу наступити и Црвена јабука.

илу-хороскоп-27022026

Занимљивости

За ове знакове слиједи судбински преокрет који се дешава једном у 100 година

Он је, коментаришући Јакова Јозиновића, жаргонски речено, ударио ћушку младом пјевачу.

''Имамо данас тог Јакова Јозиновића, али не знам његову музику, кад почне своје пјесме пјевати онда ћемо знати, али лијепо да је створио своје име'', каже Жера.

Упутио му савјет

Као много искуснији колега, он би ипак Јакову Јозиновићу савјетовао другачији пут.

''Требао је по мени све што има уложити у 10 композитора, 10 хитова и тек онда ићи по великим дворанама, али ето. Лијепо је да те нека генерација која њега слуша да су нашли идола који пјева о љубави, лијепим стварима'', рекао је Жера,преноси "дневник.хр".

Моџтаба Хамнеи

Свијет

Хамнеи из два разлога није желио сина за насљедника - тврде из САД

Искрен је Жера и кад су у питању још неки трендови.

''Ја мрзим данас та нека имагинарна занимања стилиста, подизач трепавица пјевачицама, ПР су ти своје пјесме и концерти, а све ово што измишљаш да си на Малдивима или једеш стејк од 100 долара или ти је дијете подригнуло, мени се од тога повраћа'', сасвим је искрен Жера.

Дарко Манојловић Малик

Фудбал

Туга обавила бањалучки спорт: Преминуо Дарко Манојловић Малик

Ових се дана много прашине дигло и око концерта Тонија Цетинског у Новом Саду у дворани Спенс.

''Ја као човјек који је провео три и по године у Сарајеву у рату, имам став да не треба никог мрзити, али отказати концерт на исти дан кад је концерт требао бити мислим да Тони је знао зашто је то направио, а пјевао је већ 3-4 пута у тој дворани, чудно ми је што се сад одједном о томе прича'', сматра Жера.

Више из рубрике

Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Сцена

Потресан детаљ: Зашто су на ковчегу Драгана Лазића били плави пешкири

3 ч

0
Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић се огласио емотивном поруком: ''Ко није ходао у твојим ципелама..''

4 ч

0
Ведрани Рудан љекари рекли да има 3 мјесеца живота: ''Нећеш ми доћи на сахрану''

Сцена

Ведрани Рудан љекари рекли да има 3 мјесеца живота: ''Нећеш ми доћи на сахрану''

6 ч

0
Ко стоји иза скандалозне одлуке? Огласила се жена Тонија Цетинског

Сцена

Ко стоји иза скандалозне одлуке? Огласила се жена Тонија Цетинског

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Нападнута америчка војна база у Багдаду

18

33

Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

18

19

Српској пјевачици отказала страна тијела

18

17

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

18

14

Додик: Српска је снажна колико су јаке породице и жене које чувају наше вриједности

