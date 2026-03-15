Logo
Large banner

Ведрани Рудан љекари рекли да има 3 мјесеца живота: ''Нећеш ми доћи на сахрану''

Аутор:

АТВ

15.03.2026

12:05

Коментари:

0
Хрватска књижевница Ведрана Рудан суочава се с тешком борбом против карцинома, а у својој најновијој колумни искрено је писала о дијагнози, породици и свакодневним ситуацијама које јој доносе и бол и смијех.

Љекари су јој саопштили да јој је остало три мјесеца живота, а у колумни је Ведрана Рудан говорила и о сину.

- "Након дуге и тешке…", колико сте само пута прочитали ову реченицу и наставили даље др**ти по мобилном... Умјесто да застанете! Из поштовања према оној сиротици или сиротану. Након дуге и тешке... Океј тешке. Али који је то ку**ц дуге. Ја сам сад већ толико дуго дуга да и не знам који рак имам. У Загребу су ми рекли, три мјесеца. Је***а. То је податак. Тако треба разговарати с болесницима. У три мјјесеца се можеш организовати, опустити, схватити да ће умријети и сви око тебе, одлучити ко ће ти доћи на сахрану...

"Три мјесеца" је и утјеха. Даје ти времена да анализираш шта си све криво направио, кога си требао послати у ку**ц, срећом, још имаш времена. Једна сам од ријетких која у животу није гријешила. Дапаче, увијек сам претјеривала у пристојности и емпатији. Имала сам пријатељицу, боже, колико 'пријатељица' имамо ми жене. Док ми нису рекли дијагнозу ћутала сам. Из мене је провалило једног јутра, десетак дана послије операције. Лежала сам на каучу попут транширане краве, кад, ево ње.

"Не би вјеровала. Била сам с Никицом у Лидлу. Мала је била у колицима. Пришао нам је неки господин и рекао ми - шињорина, данас цуре рађају док су још дјевојчице." Смијала се хистерично показујући ми два нова имплантанта. "Како си?" Је**те! Нећеш ми на сахрану! Нећеш! Имаш шездесет и четири године, а у Лидлу због тебе сви ку****и стоје на готовс.

Је***е! Читав те живот знам. Педесет ми година причаш ловачке приче, а ја добра попут хљеба и наивна као часна у ноћи кад је постала нечасна… а, не, не, не. Нећеш на мој погреб гадуро на прагу осамдесете. 'Имате још три мјесеца…' 'Мама', рекао ми је син, 'како ћемо подићи троје дјеце? Свијет је полудио. Сестра нема дјеце, имају стан, нема никакве потребе да добије ни комад куће…' Подивљала сам. 'Зашто имаш троје дјеце? Ко ти их је увалио? Она је моје дијете, ту је и тата. Кућа јесте моја старина али твој отац и ја у њу заједно улажемо већ четрдесет година…'

Није успио сакрити типични, подругљиви осмијех. Знате већ, будало стара, једина си у граду која не знаш. Одлучила сам. Нећеш добити ни комадић куће, а нећеш ми доћи на сахрану ни ти ни њено троје дјеце. Нека им кућу остави отац.

Онај ме осмијех је***о узнемирио. Што то мој син зна што ја ни у давно прошла три мјесеца нисам успјела сазнати? Кад сам једне од бесаних ноћи, све су ми бесане, чула мужевљев трећи хрк који би слону прекинуо орга*ам укључила сам његов мобилни - написала је она.

Подсјетимо, Ведрана је прије годину и по дана открила да има рак, а онда је исти и оперисала. Како је тада говорила само 5 одсто људи може да се оперише,

- Негдје сам налетјела да од првих симптома до смрти имаш чак три мјесеца да превариш мужа, разбаштиниш дјецу или љубавника пошаљеш у к***ц. И није неки рок. Само 5 одсто сретника може да се оперише. Та сам.

Најприје сам отишла у Свету Недељу у Радиоцхирургиу да ми рак спале прије операције. Спалили су ми рак и џеп јер нисам "ушла у квоту". Лежала сам у кревету, оперисана, остала сам без комада јетре и још неких комада - рекла је између осталог Ведрана након интервенције, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Vedrana Rudan

rak

Коментари (0)
Large banner

