Сплав се откачио због јаког вјетра: Евакуисано око 300 људи

Аутор:АТВ
15.03.2026
11:58
Синоћ је на Дунаву код 25. маја на Дорћолу, јак вјетар који је дувао откачио један сплав, а који је затим почео да се креће низводно, због чега је дошло до евакуације око 300 људи са сусједног сплава.
У том моменту прекинут је концерт популарне панк групе и сви присутни на сплаву су били евакуисани непосредно пред крај концерта.
– Постојала је могућност да се сударе два сплава. Више од 300 људи је истјерано напоље да се не би догодила трагедија – рекао је један од присутних.
Како је додао, синоћ је завладала паника, а сплав који се откачио неконтролисано се кретао ка осталим објектима на Дунаву и пријетио да их удари.
Ријечна полиција је убрзо била на лицу мјеста.
Тим поводом огласио се и сплав на свом Инстаграм профилу.
– Другари, из безбједносних разлога морали смо да откажемо журку. Сплав поред се откачио и нисмо смјели да ризикујемо вашу безбједност. Извињавамо се још једном и хвала на разумијевању – пише у објави, преноси Блиц.
