Сајџил гађао Израелце и Американце први пут

15.03.2026
Иранске оружане снаге покренуле су у недјељу, 15. марта, нови талас удара на израелске и америчке циљеве у оквиру операције "Право обећање 4“, а том приликом први пут је употријебљена балистичка ракета сајџил.
Према наводима Иранске револуционарне гарде (ИРГЦ), мета су били командни центри и кључна војна инфраструктура Израела, док су у више градова, укључујући Тел Авив, оглашене сирене за узбуну.
У нападу је кориштена широка палета ракета, укључујући супертешку хорамшахр са двоструким бојевим главама, док је ракета сајџил са чврстим горивом коришћена први пут од почетка америчко-израелских напада на Иран 28. фебруара, за циљање команди и кључне војне инфраструктуре Израела, јавила је иранска телевизија Прес ТВ, преноси Танјуг.
Командант Ваздушно-космичких снага ИРГЦ-а, бригадни генерал Маџид Мусави, потврдио је на свом налогу на друштвеној мрежи Икс лансирање ракете сајџил у оквиру новог таласа напада одмазде.
Израелски медији преносе да су у Тел Авиву, Херцлији и још најмање 141 мјесту оглашене сирене за узбуну због долазећих ракета.
Високи израелски званичник изјавио је да се појављују "знаци пукотина" у иранском режиму.
Званичник је за "Тајмс оф Израел", под условом анонимности, рекао да Израел и Сједињене Америчке Државе нападима на Иран "стварају услове" да се сруши режим у тој земљи, али да је "на крају крајева, то на иранском народу".
"Можда ће требати времена, али ово није бескрајан рат и далеко смо испред рока", казао је званичник, преноси Танјуг.
Портпарол израелске војске, бригадни генерал Ефи Дефрин, изјавио је раније данас за ЦНН да израелска војска има планове за најмање још три недјеље операција у Ирану, током којих би било погођено на хиљаде мета.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су Иран 28. фебруара ујутро у, како је саопштено, "превентивним нападима" до којих је дошло након неуспјеха током више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
Америчке обавјештајне службе дошле су до сазнања да је покојни врховни вођа Ирана, Али Хамнеи, био опрезан према могућности да његов син, Моџтаба Хамнеи, преузме власт, преноси амерички партнер ББЦ-ја, ЦБС Њуза.
Према изворима из обавјештајних служби, старији Хамнеи био је забринут да његов син постане вођа државе.
Сматрао је да Моџтаба није довољно способан и да није квалификован за ту функцију.
Обавјештајни подаци такође указују на то да је отац био свјестан и одређених проблема које је његов син имао у приватном животу.
Моџтаба Хамнеи није виђен у јавности од када је 8. марта изабран за новог врховног вођу Ирана.
Ипак, ирански министар спољних послова изјавио је у недјељу да је он "доброг здравља" и да "у потпуности контролише ситуацију".
