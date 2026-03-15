Hamnei iz dva razloga nije želio sina za nasljednika - tvrde iz SAD

Američke obavještajne službe došle su do saznanja da je pokojni vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, bio oprezan prema mogućnosti da njegov sin, Modžtaba Hamnei, preuzme vlast, prenosi američki partner BBC-ja, CBS Njuza.

Prema izvorima iz obavještajnih službi, stariji Hamnei bio je zabrinut da njegov sin postane vođa države.

Smatrao je da Modžtaba nije dovoljno sposoban i da nije kvalifikovan za tu funkciju.

Obavještajni podaci takođe ukazuju na to da je otac bio svjestan i određenih problema koje je njegov sin imao u privatnom životu.

Modžtaba Hamnei nije viđen u javnosti od kada je 8. marta izabran za novog vrhovnog vođu Irana.

Ipak, iranski ministar spoljnih poslova izjavio je u nedjelju da je on "dobrog zdravlja" i da "u potpunosti kontroliše situaciju".