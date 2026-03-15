Hamnei iz dva razloga nije želio sina za nasljednika - tvrde iz SAD

Autor:ATV
15.03.2026
15:31
Komentari:0
Američke obavještajne službe došle su do saznanja da je pokojni vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, bio oprezan prema mogućnosti da njegov sin, Modžtaba Hamnei, preuzme vlast, prenosi američki partner BBC-ja, CBS Njuza.
Prema izvorima iz obavještajnih službi, stariji Hamnei bio je zabrinut da njegov sin postane vođa države.
Smatrao je da Modžtaba nije dovoljno sposoban i da nije kvalifikovan za tu funkciju.
Obavještajni podaci takođe ukazuju na to da je otac bio svjestan i određenih problema koje je njegov sin imao u privatnom životu.
Modžtaba Hamnei nije viđen u javnosti od kada je 8. marta izabran za novog vrhovnog vođu Irana.
Ipak, iranski ministar spoljnih poslova izjavio je u nedjelju da je on "dobrog zdravlja" i da "u potpunosti kontroliše situaciju".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
18
38
18
33
18
19
18
17
18
14
Trenutno na programu