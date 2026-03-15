Sijarto: Dok je Orban premijer, nema podrške članstvu Ukrajine u EU

Dok je Viktor Orban premijer Mađarske, Budimpešta neće podržati pristupanje Ukrajine EU niti poslati svoje vojnike u Ukrajinu, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"U Briselu, Berlinu i Kijevu, oni odlično znaju da dok je Viktor Orban premijer Mađarske, Mađarska se neće pridružiti ratu. Nećemo poslati nijednog vojnika ili mladića na ukrajinski front", rekao je Sijarto u obraćanju učesnicima "marša mira" u Budimpešti.

On je dodao da mađarski novac neće biti poslat Ukrajini, a Ukrajina se nikada neće pridružiti EU.

Orban i njegov glavni politički protivnik Peter Mađar pozvali su svoje pristalice da danas izađu na ulice glavnog grada Mađarske da bi pokazali snagu uoči izbora za četiri sedmice.

Očekuje se da će na skupove vladajućeg Fidesa i opozicione stranke Tisa u Budimpešti doći više stotina hiljada ljudi.