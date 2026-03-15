Sijarto: Dok je Orban premijer, nema podrške članstvu Ukrajine u EU

15.03.2026

15:12

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Dok je Viktor Orban premijer Mađarske, Budimpešta neće podržati pristupanje Ukrajine EU niti poslati svoje vojnike u Ukrajinu, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"U Briselu, Berlinu i Kijevu, oni odlično znaju da dok je Viktor Orban premijer Mađarske, Mađarska se neće pridružiti ratu. Nećemo poslati nijednog vojnika ili mladića na ukrajinski front", rekao je Sijarto u obraćanju učesnicima "marša mira" u Budimpešti.

Драган Лазић

Scena

Potresan detalj: Zašto su na kovčegu Dragana Lazića bili plavi peškiri

On je dodao da mađarski novac neće biti poslat Ukrajini, a Ukrajina se nikada neće pridružiti EU.

Orban i njegov glavni politički protivnik Peter Mađar pozvali su svoje pristalice da danas izađu na ulice glavnog grada Mađarske da bi pokazali snagu uoči izbora za četiri sedmice.

Дарко Манојловић Малик

Fudbal

Tuga obavila banjalučki sport: Preminuo Darko Manojlović Malik

Očekuje se da će na skupove vladajućeg Fidesa i opozicione stranke Tisa u Budimpešti doći više stotina hiljada ljudi.

Pročitajte više

Na mrežama kruži jeziva poruka žene koja je pretučena na ulici: ''Godinama me tuče pred malom djecom''

Proljećna sjetva u Srpskoj: Kukuruz dominira na 128.000 hektara

Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

Iz Bilećkog jezera izvučen som dug 2.5 metara i težak 90 kilograma

Više iz rubrike

Polio se benzinom i zapalio u krcatom autobusu

Tinejdžer (15) ukrao autobus i vozio 130 kilometara kako bi vidio djevojku

Mađarskim stručnjacima nije dozvoljeno da pregledaju ''Družbu''

Detalji krvavog pira: Hrvat pratio Avganistance, pa ih napao nožem

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

