Tinejdžer (15) ukrao autobus i vozio 130 kilometara kako bi vidio djevojku

Jedan 15-godišnjak je ukrao autobus javnog prijevoza u Viesbadenu, glavnom gradu pokrajine Hesen te njime se odvezao do 130 kilometara udaljenog Karlsruhea. To je učinio radi svoje 14-godišnje djevojke.

Kako su saopštili iz policije, tinejdžer je 13. marta provalio u krug preduzeća za javni prevoz u Viesbadenu. Ključem je otključao autobus, ali policija još ne zna kako je došao do ključa i kako je znao tako dobro voziti autobus.

U šest sati ujutro je primjećeno da nema autobusa koji je tokom noći napunjen gorivom. Policiji je krađa prijavljena tek u podne jer se pretpostavljalo da je vozač preuzeo pogrešan autobus.

Nakon prijave, istraga je vodila ka Karlsruheu, gdje je policijska patrola pronašla autobus. Tinejdžer je nedugo prije toga povezao svoju djevojku, koju je namjeravao prevesti do škole, piše njemački dnevnik BR24.