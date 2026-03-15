Tinejdžer (15) ukrao autobus i vozio 130 kilometara kako bi vidio djevojku

15.03.2026

14:08

Тинејџер (15) украо аутобус и возио 130 километара како би видио дјевојку
Jedan 15-godišnjak je ukrao autobus javnog prijevoza u Viesbadenu, glavnom gradu pokrajine Hesen te njime se odvezao do 130 kilometara udaljenog Karlsruhea. To je učinio radi svoje 14-godišnje djevojke.

Kako su saopštili iz policije, tinejdžer je 13. marta provalio u krug preduzeća za javni prevoz u Viesbadenu. Ključem je otključao autobus, ali policija još ne zna kako je došao do ključa i kako je znao tako dobro voziti autobus.

Zdravlje

Dugo radno vrijeme i grickanje u kasnim satima štete bubrezima

U šest sati ujutro je primjećeno da nema autobusa koji je tokom noći napunjen gorivom. Policiji je krađa prijavljena tek u podne jer se pretpostavljalo da je vozač preuzeo pogrešan autobus.

Nakon prijave, istraga je vodila ka Karlsruheu, gdje je policijska patrola pronašla autobus. Tinejdžer je nedugo prije toga povezao svoju djevojku, koju je namjeravao prevesti do škole, piše njemački dnevnik BR24.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Чопор паса заклао више од 20 оваца

Gradovi i opštine

Čopor pasa zaklao više od 20 ovaca

4 h

0
При слијетању аутомобила повријеђена петочлана породица

Hronika

Pri slijetanju automobila povrijeđena petočlana porodica

4 h

0
Технолошки гигант масовно отпушта раднике

Ekonomija

Tehnološki gigant masovno otpušta radnike

5 h

0
Полиција Србија

Hronika

Nakon rasprave nastao haos: Muškarac (26) brutalno pretučen

5 h

0

Više iz rubrike

Мађарским стручњацима није дозвољено да прегледају ''Дружбу''

Svijet

Mađarskim stručnjacima nije dozvoljeno da pregledaju ''Družbu''

5 h

0
Детаљи крвавог пира: Хрват пратио Авганистанце, па их напао ножем

Svijet

Detalji krvavog pira: Hrvat pratio Avganistance, pa ih napao nožem

5 h

0
Напад Израела на Иран

Svijet

Izraelski ministar spoljnih poslova otkrio da li će biti pregovora sa Iranom

5 h

0
Експлозије у Техерану

Svijet

IDF pokrenuo nove udare na zapadu Irana

6 h

0

18

38

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

18

33

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

18

19

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

18

17

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

18

14

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

