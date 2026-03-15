Pri slijetanju automobila povrijeđena petočlana porodica

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu oko 2 časa poslije ponoći na Ibarskoj magistrali kod Barajeva, povrijeđeno je pet članova jedne porodice kada je automobil marke BMW X3 sletio sa kolovoza!

Kako Telegraf saznaje, do nesreće je došlo kada je vozač D.M. (44), koji je upravljao vozilom, izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je vozilo izletjelo van puta. Teške tjelesne povrede zadobio je i njihov sin M.M. (20). U nezgodi je vozač zadobio lake tjelesne povrede, dok je njegova supruga K.M. (42) teže povrijeđena.

Ekonomija Tehnološki gigant masovno otpušta radnike

U automobilu su bila i mlađa djeca, starosti 8 i 4 godine, koji su, prema dostupnim informacijama, zadobili lakše povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u više zdravstvenih ustanova – Urgentnom centru, Vojnomedicinskoj akademiji i Institutu za majku i dijete, gdje su zadržani na daljem liječenju.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene daljom istragom.