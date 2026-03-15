Nakon rasprave nastao haos: Muškarac (26) brutalno pretučen

ATV

15.03.2026

13:38

Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boljevcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, uhapsili su M. Đ. (2005) iz Boljevca i M. T. (2003) iz okoline ovog mjesta, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda.

Sumnja se da su oni 14. marta, oko 2 sata poslije ponoći, nakon kraće rasprave ispred jednog ugostiteljskog objekta u Boljevcu, zadali više udaraca dvadesetšestogodišnjem mještaninu.

Povrijeđeni muškarac je sa teškim tjelesnim povredama zbrinut u Zdravstvenom centru u Zaječaru.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu, prenosi Teegraf.rs.

