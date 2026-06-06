Šta smjera Si Đinping? Satelitski snimci otkrili veliki projekat: "Ovom niko ne može da parira"

Rezultat novog projekta je, kako piše Naval News, prepoznatljivo i inovativno plovilo kod kojeg su kineski stručnjaci jasno napustili tradicionalni podmornički toranj (jedro), i predstavlja još jedan korak u razvoju sve sposobnije i tehnološki naprednije podmorničke flote.

Dostupno vrlo malo zvaničnih informacija

Budući da je dostupno vrlo malo zvaničnih informacija, razumevanje namjene i sposobnosti ove nove klase podmornice u velikoj mjeri zavisi od prikupljanja obavještajnih podataka i analiza stručnjaka.

Kina danas gradi nove podmornice brzinom kojoj ne može parirati nijedna druga država, piše Naval News, a prenosi Jutarnji. Dok mornarice zapadnih država muku muče s istovremenom izgradnjom više od jedne ili dvije podmornice, Kina nastavlja da ih proizvodi sve bržim tempom. U posljednjih pet godina porinula je oko 15 do 20 podmornica, od čega najmanje osam novih klasa.

Story updated with A satellite image of the ‘sailless’ submarine as JN Shipyard, Shanghai, 1st June 2026. Satellite image ©2026 Vantor https://t.co/CARec0Sl5o pic.twitter.com/KnOagHh6hB — Naval News (@navalnewscom) June 4, 2026

Najnoviji, do sada neprijavljen i neočekivan tip podvodnog plovila uočen je u brodogradilištu JN (Jiangnan) u Šangaju. Ova velika i aerodinamična podmornica posebno se ističe futurističkim dizajnom bez klasičnog podmorničkog tornja.

Nova podmornica uočena na satelitskim snimcima

Nova podmornica posljednjih dana uočena je na satelitskim snimcima. Prošle sedmice i ponedjeljka mogla se vidjeti usidrena za plutajući mol odmah ispred Šangajskog brodogradilišta. Iako je brodogradilište najpoznatije po izgradnji velikih površinskih ratnih brodova, ono je takođe bilo uključeno u izgradnju podmornica, iako ranije nije gradilo podmornice na nuklearni pogon.

Porinuće nove podmornice nije javno objavljeno, a kineski javni izvori o tome još ćute.

Glavne karakteristike plovila, prema Naval News, su elegantno oblikovan pramac, kormilo u obliku slova X i minimalna kupola. Kina je, kako se sjećamo, ranije eksperimentisala sa podmornicama bez kupola, a jedna od njih je izgrađena u istom brodogradilištu – zapravo, ovaj stariji projekat se trenutno nalazi na obalama brodogradilišta JN. Ova konfiguracija, kako se navodi, vjerovatno je izabrana da bi se smanjio hidrodinamički otpor.

Takođe se navodi da je otprilike u isto vrijeme u brodogradilištu Huludao u Bohajskom moru porinuta još jedna podmornica. Ovo brodogradilište je poznato isključivo po izgradnji nuklearnih podmornica. Iako to još nije potvrđeno, spekuliše se da je druga podmornica istog tipa kao ona u Šangaju. Izgradnja i porinuće dva plovila u dva različita brodogradilišta, ističe publikacija, bio bi značajan događaj.

Podmornica duga približno 120 metara

Podmornica je duga približno 120 metara, a široka između 10 i 11 metara, odnosno duža je, ali uža od druge nove podmornice porinute u Bohaju i, kako se tvrdi, nema sumnje da je riječ o novoj klasi. Ta je podmornica, o kojoj se prvi put izvještavalo u februaru, privremeno identifikovana kao dugo očekivana jurišna podmornica Type-095, poznata i kao 09V.

❗️⚠️🇨🇳 - Satellite imagery has revealed a new Chinese submarine at the Jiangnan Shipyard in Shanghai.



The vessel measures approximately 120 meters in length and 10-11 meters in beam, featuring an X-shaped rudder configuration.



Its most striking characteristic is the near… pic.twitter.com/HlejpVORcm — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 4, 2026

U to vrijeme plovilo je odgovaralo očekivanjima pa je takva identifikacija imala smisla. Međutim, pojavom ove druge podmornice sličnih dimenzija ponovo se otvorilo pitanje koja od njih zapravo pripada klasi Type-095.

Čini se malo vjerovatnim da je nova podmornica namijenjena za lansiranje balističkih projektila (SSBN), jer bi takvo plovilo vjerovatno bilo veće, posebno s obzirom na znatne dimenzije najnovijeg projektila JL-3.

I dalje su otvorena pitanja o ulozi i pogonskom sistemu nove podmornice. Što se pogona tiče, standardni nuklearni pogon čini se najvjerovatnijim s obzirom na veličinu plovila. Međutim, ako je riječ o konvencionalnom pogonu, tada bi to bila daleko najveća konvencionalna podmornica na svijetu.

Kina takođe razvija manji sistem tzv. nuklearnog AIP-a, pri kojem reaktor male snage djeluje kao izvor energije nezavisan od vazduha (Air Independent Propulsion – AIP). Takav sistem sličan je drugim oblicima AIP pogona, poput Stirlingovih generatora i gorivnih ćelija, ali vjerovatno pruža veću snagu i praktično neograničenu autonomiju.

Prva podmornica s nuklearnim AIP pogonom, klase Type-041 Zhou, porinuta je u brodogradilištu Vučang u Vuhanu 2024. godine. Moguće je da je isti koncept primjenjen i na novom plovilu, iako se to za sada čini manje vjerovatnim od klasičnog nuklearnog pogona.

Mornarica Narodnooslobodilačke armije (PLAN) nije obavezna da otkriva informacije o svojim najnovijim klasama podmornica spoljnim posmatračima. Za razliku od drugih zemalja, ni narudžbine niti, u mnogim slučajevima, lansiranja se javno ne objavljuju, posebno za prve podmornice nove klase.

Stoga, zaključuje Naval News, analitičari će morati pažljivo da prate sve tragove koji bi mogli da pomognu u razjašnjavanju otvorenih pitanja oko novog vojnog projekta Kine, prenosi Telegraf.