Nova eskalacija: Iran napao američke ciljeve u regiji, SAD izvršio udare na njegove radare

Američke snage izvršile su udare na iranske obalske radarske lokacije u subotu nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu, saopštila je američka vojska, u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata između dvije zemlje.

Američka vojska vjeruje da su četiri iranska drona ciljala regionalni pomorski saobraćaj, izjavio je jedan američki zvaničnik za Rojters. Centralna komanda SAD-a saopštila je na platformi Iks da je SAD potom izvršio udare na iranske nadzorne lokacije u Goruku i na ostrvu Kešm, koje se nalaze na Hormuškom moreuzu.

Korpus iranske revolucionarne garde saopštio je da je raketama ciljao američke baze u regionu u znak odmazde za američke udare i da je pucao na četiri tankera koji su pokušali preći moreuz bez njegove dozvole.

Kuvajtska protivvazduhoplovna odbrana presretala je raketne i napade dronovima neotkrivenog porijekla, izvjestili su državni mediji, dok su se u Bahreinu oglasile sirene i stanovnici pozvani da potraže sklonište. Iran je saopštio da je balističkim raketama pogodio američke baze u obje zemlje, ali je američka vojska saopštila da je šest projektila presretnuto, a sedmi nije stigao do svoje mete.

SAD i Iran su angažovani u uglavnom indirektnim pregovorima kako bi osigurali privremeni sporazum o zaustavljanju tromjesečnog rata, koji bi pitanja uključujući iranski nuklearni program ostavio za dalje pregovore. Ali usred povremenih okršaja, dogovor je ostao nedostižan.

Kao dio bilo kojeg sporazuma, Teheran želi pristup milijardama dolara prihoda od nafte, izuzeća od sankcija na izvoz sirove nafte, ukidanje američke blokade njegovih luka i polugu uticaja nad moreuzom. Iran je efikasno blokirao moreuz, kroz koji je prije rata prolazila oko jedna petina svjetske nafte.

Američki predsjednik Donald Tramp suočava se s rastućim domaćim političkim pritiskom zbog rasta cijena goriva da privede kraju nepopularan rat. On je za En-Bi-Si rekao da je, iako je većina iranskih pogona za proizvodnju dronova i projektila uništena, Irancima i dalje dostupna oko jedna petina njihovih projektila.

„Oni imaju nešto projektila, imaju nešto dronova. Rekao bih procentualno, možda 21–22 odsto njihovih projektila. To je mnogo projektila, ali to nije ono što je bilo kada smo prvi put napali“, rekao je Tramp za En-Bi-Si njuz u emisiji „Mit d pres“, prema isječcima koje je mreža objavila u petak.

Na pitanje zašto iranski lideri, ako su toliko očajni kao što ih je prikazao, nisu skloniji postizanju dogovora, Tramp je rekao:

„Zato što su jaki. Ponosni su. Postoje stvari za koje nikada nisu mislili da će ih raditi, a koje će morati uraditi, nemaju izbora, i za to je potrebno malo vremena.“

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana 28. februara, Teheran je ispalio projektile i dronove na zalivske države koje su domaćini američkih baza i uglavnom zaustavio plovidbu kroz Hormuški moreuz.

Sukob je doveo do rasta cijena nafte i poremetio lance snabdijevanja za druge proizvode. Svjetski program za hranu UN-a saopštio je u petak da ovo gura milione ljudi bliže gladi zbog rastućih troškova goriva i transporta.

Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, rekao je za Si-En-En u petak da mirovni sporazum zavisi od toga hoće li Trampova administracija odmrznuti 24 milijarde dolara iranske imovine, i upozorio je da će SAD „ući u mračni koridor“ ako nastavi s napadima, prenosi Kliks.