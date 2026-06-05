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Na redu je Kuba: Tramp najavljuje fokus na Havanu nakon što se "završi posao s Iranom"

Autor:

ATV
05.06.2026 06:57

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амерички предсједник
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da se njegova administracija namjerava više fokusirati na Kubu nakon što se pozabavi trenutnim ratom s Iranom.

U razgovoru s novinarima u Bijeloj kući, Trampa su pitali o situaciji na Kubi usred rastuće zabrinutosti zbog ekonomskih i humanitarnih uslova na otoku.

Prema njegovim riječima SAD samo žele da Kuba bude "lijepo vođena zemlja" koja može prehraniti svoj narod, prenosi Kliks

"Pogledajte, to je propala država. Nekako se urušila, i mi ćemo se time pozabaviti čim završimo. Pobrinućemo se za Islamsku Republiku Iran. I čim to bude gotovo, na putu nazad, samo ćemo se nakratko zaustaviti", rekao je Tramp.

Izjava je uslijedila odmah nakon što je američko Ministarstvo finansija uvelo sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Diaz-Kanelu.

Na pitanje da li su američke sankcije Kubi namijenjene ubrzanju njenog kolapsa, Tramp je odgovorio "ne".

"Samo želimo da bude lijepo vođena zemlja koja može prehraniti svoj narod", rekao je Tramp.

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Tagovi :

Amerika

Iran

Kuba

Donald Tramp

Vašington

Bliski istok

Bijela kuća

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