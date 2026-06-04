Majka i kćerka iz BiH "oštetile" Austriju za hiljade evra

Autor:ATV
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Dugogodišnja prevara otkrivena je u Gracu. Majka i ćerka, državljanke BiH, našle su način kako da "zarade" na račun austrijskog Zavoda za zapošljavanje, ali im je plan pao u vodu kada su ih istražioci razotkrili.
Šezdesetčetvorogodišnja žena i njena dvadesetdevetogodišnja ćerka osuđene su pred sudom u Gracu zbog teške socijalne prevare koja je trajala duže od četiri godine.
Kako saznaje Klajne Cajtung, majka je godinama uredno primala naknadu za nezaposlene od AMS-a Grac-zapad, iako je već odavno spakovala kofere i život nastavila u Bosni i Hercegovini. Kako bi sistem "nasamarile", prijavila se na adresu svoje ćerke u Gracu.
Ćerka nije bila samo pasivni posmatrač, aktivno je pomagala majci da izvuče novac od države. Popunjavala je dokumentaciju, a na sastanke u zavod odlazila je sa njom kao "prevodilac", dobro znajući da njena majka u Austriji zapravo i ne živi.
Na kraju, njihova "igra" se završila pred sudijom. Obje su priznale krivicu, a sud im je izrekao uslovne kazne zatvora od po šest mjeseci.
Osim uslovne osude, stiže i finansijski udarac. Pošto AMS po zakonu može da traži povrat novca samo za posljednje tri godine, 18.000 evra je već vraćeno. Za preostalih 13.000 evra sud je donio rješenje o oduzimanju, pa će majka i ćerka morati da vrate ukupno 31.000 evra u budžet Republike Austrije.
Ovaj slučaj samo je jedan od mnogobrojnih koje je razotkrila specijalna radna grupa "SOLBE". Da su austrijske vlasti pooštrile kontrolu, govore i podaci MUP-a: broj prijava za socijalne prevare porastao je sa 472 u 2016. godini na nevjerovatnih 6.062 slučaja u 2025. godini.
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