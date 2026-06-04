Logo
Large banner

Majka i kćerka iz BiH "oštetile" Austriju za hiljade evra

Autor:

ATV
04.06.2026 22:43

Komentari:

0
Паре
Foto: Unsplash

Dugogodišnja prevara otkrivena je u Gracu. Majka i ćerka, državljanke BiH, našle su način kako da "zarade" na račun austrijskog Zavoda za zapošljavanje, ali im je plan pao u vodu kada su ih istražioci razotkrili.

Šezdesetčetvorogodišnja žena i njena dvadesetdevetogodišnja ćerka osuđene su pred sudom u Gracu zbog teške socijalne prevare koja je trajala duže od četiri godine.

Kako saznaje Klajne Cajtung, majka je godinama uredno primala naknadu za nezaposlene od AMS-a Grac-zapad, iako je već odavno spakovala kofere i život nastavila u Bosni i Hercegovini. Kako bi sistem "nasamarile", prijavila se na adresu svoje ćerke u Gracu.

Porodični biznis prevare

Ćerka nije bila samo pasivni posmatrač, aktivno je pomagala majci da izvuče novac od države. Popunjavala je dokumentaciju, a na sastanke u zavod odlazila je sa njom kao "prevodilac", dobro znajući da njena majka u Austriji zapravo i ne živi.

Na kraju, njihova "igra" se završila pred sudijom. Obje su priznale krivicu, a sud im je izrekao uslovne kazne zatvora od po šest mjeseci.

Moraće da vrate svaki evro

Osim uslovne osude, stiže i finansijski udarac. Pošto AMS po zakonu može da traži povrat novca samo za posljednje tri godine, 18.000 evra je već vraćeno. Za preostalih 13.000 evra sud je donio rješenje o oduzimanju, pa će majka i ćerka morati da vrate ukupno 31.000 evra u budžet Republike Austrije.

Ovaj slučaj samo je jedan od mnogobrojnih koje je razotkrila specijalna radna grupa "SOLBE". Da su austrijske vlasti pooštrile kontrolu, govore i podaci MUP-a: broj prijava za socijalne prevare porastao je sa 472 u 2016. godini na nevjerovatnih 6.062 slučaja u 2025. godini.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

Austrija

Državljanin BiH

majka

kćerka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ruža cvijet

Srbija

Region zavijen u crno: Preminula hrabra djevojčica Bogdana Vuković Čupka

1 h

0
воће бобице трешње дрво

Svijet

Gabrijela ubila betonska ploča dok je brao trešnje: Prvi detalji tragedije u Libanu

1 h

0
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци

BiH

Kristijan Šmit danas završio svoju priču u BiH

1 h

1
Андреа Јаглица и Драгана Рајић

Društvo

Andrea Jaglica najavila osvježenje na medijskom nebu

1 h

0

Više iz rubrike

воће бобице трешње дрво

Svijet

Gabrijela ubila betonska ploča dok je brao trešnje: Prvi detalji tragedije u Libanu

1 h

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.

Svijet

Putin: Još nismo koristili Orešnik u punom obimu

2 h

0
мореуз Иран и Америка

Svijet

Iran planira naplatu usluga u Ormuskom moreuzu: Nije u pitanju tranzitna taksa

2 h

0
Самостријел

Svijet

Bivši student samostrelom pokušao da ubije čovjeka u britanskom kampusu

3 h

0

  • Najnovije

23

41

Putin se hitno oglasio i podsjetio Zelenskog na bolnu činjenicu

23

04

Reagovala policija: Pojavio se snimak tuče influenserki

22

59

Nestala Safeta iz BiH, policija hitno traži pomoć građana

22

54

Skandal u eparhiji: Ostavila muža i djecu zbog sveštenika zavodnika

22

52

Vojislav Savić čestitao rođendan ATV-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner