Andrea Jaglica najavila osvježenje na medijskom nebu

Andrea Jaglica, glavna urednica informativnog programa Alternativne televizije, istakla je da je ponosna na 29 godina naše medijske kuće, i naglasila da je posebno ponosom čine ljudi s kojima svaki dan sarađuje.

"Jedini razlog koji mene drži u ovom poslu, i sada kad sam poprilično 'matora' za ovaj posao i ovaj tempo, je rast ljudi, napredak svake osobe s kojom radim. Kad to vidim, znam zbog čega radim ovaj posao. Naravno da tu postoji odgovornost, naravno da tu postoji onaj entuzijazam da radiš važne stvari, da donosiš ljudima informacije koje se tiču njihovog života i koje im mogu pomoći da donesu neke odluke važne za njihov život... Ali, lični napredak ljudi oko mene je nešto što me najviše motiviše i zbog toga sam najviše ponosna, jer mislim da definitivno imamo najbolju redakciju u državi", rekla je Jaglica gostujući u Centralnim ATV vijestima povodom 29. rođendana naše medijske kuće.

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Jaglica je iskazala zahvalnost i uputila pohvale menadžmentu naše kuće koji je, kako kaže, izuzetno teškim uslovima učinila gotovo nemoguće stvari kako bi ATV funkcionisala besprijekorno.

"Jako sam ponosna na to. Kad vidim da neko napreduje u svakom danu znam da je to to mjesto i neću otići kući ni poslije 15 sati", rekla je glavna urednica informativnog programa ATV-a.

Najavila je i promjene u programskoj šemi

"U ovom trenutku ambicija je da sve 'pretumbamo' naopačke i da ponudimo potpuno nove formate. Prije svega novi format Centralnih vijesti, koji će biti puno dinamičniji sa puno više informacija na manje tema. Moramo da pristupimo drukčije televizijskom novinarstvu iz razloga što mi nemamo više onu ni obavezu, ni potrebu, koju smo imali prije kad nije bilo toliko društvenih mreža, kad nije bilo toliko emisija... Dakle, ono što se dešavalo u Centralnim vijestima je bila prva informacija u tom danu. Sad to više nije tako, mi imamo prilično jak portal, koji je jako posjećen, koji ima jako veliki broj vijesti, imamo društvene mreže, portala je na sve strane... Dakle, ljudi 'prežvakaju 200 do 300 informacija dok dođu do naših Centralnih vijesti", objašnjava Jaglica i nastavlja:

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"Mi tu imamo priliku da zapravo na profesionalan način odredimo šta je nešto što je zaista važno i da 'osvijetlimo' te teme koje su obilježile dan sa mnogo više prostora i iz mnogo više uglova. To je dans prednost koju televizija ima. I posebno je to zanimljivo iz ugla da će biti osvježenje na televizijama koje će biti dostupne na srpskom jeziku iz razloga što se nećemo više trkati u tom broju informacija, nego ćemo se truditi da izaberemo ono što je vrijedno po profesionalnim standardima i što je bitno za ljude koji žive u Republici Srpskoj, u BiH i regionu".