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Srđan Kevac: Portal ATV-a bilježi nevjerovatan uspjeh

Autor:

ATV
04.06.2026 21:00

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Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац
Foto: ATV/Branko Jović

Generalni direktor Alternativne televizije Srđan Kevac istakao je veliki digitalni iskorak naše kuće, naglasivši da portal ATV-a bilježi izvanredne rezultate uprkos brojnim izazovima.

Iako je medijski prostor u BiH pretrpio brojne promjene, a način informisanja se ubrzano preselio na digitalne platforme, portal ATV-a se izdvojio kao jedan od najpouzdanijih izvora informacija u regionu.

Kevac je podsjetio da je portal prošao kroz izuzetno turbulentan period, posebno naglasivši izazove sa kojima se redakcija suočavala u vrijeme sankcija, kada je vidljivost na društvenim mrežama i ključnim platformama bila značajno otežana.

"Izuzetno sam ponosan na redakciju informativnog programa, redakciju dnevnog programa, a posebno na portal, koji je stvarno prošao kroz jedan turbulentan period. Iz perioda sankcija, u kojem smo otežano mogli da uopšte budemo vidljivi na društvenim mrežama i platformama koje generalno promovišu portale, mi izuzetno uspješno dolazimo do organskih brojeva i stopostotnih korisnika", poručio je Kevac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Portal ATV-a

Srđan Kevac

Alternativna televizija

ATV

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