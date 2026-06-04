Srđan Kevac: Portal ATV-a bilježi nevjerovatan uspjeh

Autor:ATV
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Generalni direktor Alternativne televizije Srđan Kevac istakao je veliki digitalni iskorak naše kuće, naglasivši da portal ATV-a bilježi izvanredne rezultate uprkos brojnim izazovima.
Iako je medijski prostor u BiH pretrpio brojne promjene, a način informisanja se ubrzano preselio na digitalne platforme, portal ATV-a se izdvojio kao jedan od najpouzdanijih izvora informacija u regionu.
Kevac je podsjetio da je portal prošao kroz izuzetno turbulentan period, posebno naglasivši izazove sa kojima se redakcija suočavala u vrijeme sankcija, kada je vidljivost na društvenim mrežama i ključnim platformama bila značajno otežana.
"Izuzetno sam ponosan na redakciju informativnog programa, redakciju dnevnog programa, a posebno na portal, koji je stvarno prošao kroz jedan turbulentan period. Iz perioda sankcija, u kojem smo otežano mogli da uopšte budemo vidljivi na društvenim mrežama i platformama koje generalno promovišu portale, mi izuzetno uspješno dolazimo do organskih brojeva i stopostotnih korisnika", poručio je Kevac.
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