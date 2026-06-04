Clea Health & Beauty od danas i u Doboju: Novi koncept za zdravlje, njegu i svakodnevni balans

Nakon uspješnog predstavljanja prvog Clea Health & Beauty koncepta u Tropik centru Banja Luka, ovaj savremeni format od danas je dostupan i u Tropik marketu Doboj.

Riječ je o konceptu koji na jednom mjestu objedinjuje proizvode iz oblasti njege, zdravlja i svakodnevne brige o sebi, kroz moderan i pregledan prostor prilagođen savremenim kupovnim navikama.

Clea Health & Beauty

Otvaranjem Clea koncepta u Doboju, kupci dobijaju novu adresu za pažljivo odabrane proizvode iz segmenata dermokozmetike, suplementacije, lične njege, bejbi programa i osviještene ishrane, kao i apoteku, uz koncept kupovine koji je osmišljen da bude jednostavan, inspirativan i prilagođen stvarnim potrebama svakodnevice. Upravo ta kombinacija praktičnosti, stručnosti i atraktivnog asortimana čini Cleu posebno zanimljivom svima koji prate bjuti novitete, vode računa o zdravim navikama i žele kvalitetan izbor na jednom mjestu.

„Nakon lijepih reakcija kupaca na prvi Clea Health & Beauty koncept u Banjoj Luci, posebno nam je drago što ga danas otvaramo i u Doboju. Željeli smo i novim kupcima približiti prostor u kojem se ljepota, zdravlje i svakodnevna njega spajaju na jednostavan i savremen način. Vjerujemo da će Clea vrlo brzo postati omiljeno mjesto svima koji vole kvalitetan izbor kada su u pitanju njega, zdravlje i osviještena ishrana,“ navela je Aleksandra Marković, PR kompanije Tropik Maloprodaja.

Clea Health & Beauty

Otvaranjem Clea koncepta u Doboju, Tropik Maloprodaja nastavlja da razvija formate koji kupcima donose više izbora, pažljivo birane proizvode i savremenije iskustvo kupovine.

Sve novosti, aktuelnu i akcijsku ponudu Clea Health & Beauty koncepta možete pratiti na zvaničnoj internet stranici clea.ba te na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk.