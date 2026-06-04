Isprobajte piramidu od keksa: Za pripremu ovog kolača potrebno je samo 15 minuta

Autor:ATV
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Ako ste ljubitelji jednostavnih kolača koji se ne peku, svakako isprobajte piramidu od keksa. Za pripremu je dovoljno 15 minuta.
Sastojci:
- 150 grama šlaga u prahu
- 300 + 200 mililitara mlijeka
- 400 grama kisele pavlake 20 posto m.m.
- 100 do 200 grama šećera u prahu
- 300 grama mljevenog keksa
- 300 grama plazma keksa
Za ukrašavanje:
- 100 grama šlaga
- 150 mililitara mlijeka
Priprema:
U jednu veću posudu sipajte šlag i 300 mililitara hladnog mlijeka. Smjesu nemojte previše miksati, kako ne bi postala pregusta. Nakon toga dodajte kiselu pavlaku i kratko promiješajte. Dodajte i šećer u prahu i mljeveni keks.
Sve dobro umutite i ostavite sa strane. Mljeveni keks mora upiti tečne sastojke. Za to vrijeme, ugrijte ostatak mlijeka u koji ćete umočiti keks. Slažite na tacnu tako što ćete poredati četiri keksa, zatim tri, dva i na vrhu jedan.
Između svakog reda ide sloj kreme. Kada potrošite sve sastojke, kolač ostavite da se kratko ohladi, dok ne umutite šlag s mlijekom. Ukrasite kolač šlagom. Možete ga dodatno ukrasiti i krem namazom ili istopljenom čokoladom, piše Kliks
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