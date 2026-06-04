Logo
Large banner

Isprobajte piramidu od keksa: Za pripremu ovog kolača potrebno je samo 15 minuta

Autor:

ATV
04.06.2026 14:34

Komentari:

0
колач десерт
Foto: YouTube/printscreen

Ako ste ljubitelji jednostavnih kolača koji se ne peku, svakako isprobajte piramidu od keksa. Za pripremu je dovoljno 15 minuta.

Sastojci:

- 150 grama šlaga u prahu

- 300 + 200 mililitara mlijeka

- 400 grama kisele pavlake 20 posto m.m.

- 100 do 200 grama šećera u prahu

- 300 grama mljevenog keksa

- 300 grama plazma keksa

Za ukrašavanje:

- 100 grama šlaga

- 150 mililitara mlijeka

Priprema:

U jednu veću posudu sipajte šlag i 300 mililitara hladnog mlijeka. Smjesu nemojte previše miksati, kako ne bi postala pregusta. Nakon toga dodajte kiselu pavlaku i kratko promiješajte. Dodajte i šećer u prahu i mljeveni keks.

Sve dobro umutite i ostavite sa strane. Mljeveni keks mora upiti tečne sastojke. Za to vrijeme, ugrijte ostatak mlijeka u koji ćete umočiti keks. Slažite na tacnu tako što ćete poredati četiri keksa, zatim tri, dva i na vrhu jedan.

Između svakog reda ide sloj kreme. Kada potrošite sve sastojke, kolač ostavite da se kratko ohladi, dok ne umutite šlag s mlijekom. Ukrasite kolač šlagom. Možete ga dodatno ukrasiti i krem namazom ili istopljenom čokoladom, piše Kliks

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Plazma keks

desert

kolač

Recept

kuhinja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Селак честитао рођендан АТВ-у: Останите један од најзначајнијих регионалних медија

Društvo

Selak čestitao rođendan ATV-u: Ostanite jedan od najznačajnijih regionalnih medija

2 h

0
Додик честитао рођендан АТВ-у: "Незаобилазан извор информација"

Društvo

Dodik čestitao rođendan ATV-u: "Nezaobilazan izvor informacija"

3 h

0
Пас Халида Бешлића

Društvo

Tužna scena ispred Halidovog motela: Porodični pas zavija na dan Sejdine sahrane, leži nepomično

3 h

0
Колона на брзој цести према Бањалуци

Društvo

Haos na ulazu u Banjaluku: Vozači zarobljeni u koloni

4 h

0

  • Najnovije

16

19

Grad Banjaluka prodaje garaže u centru, objavljene cijene

16

16

Odluka o vanrednom povećanju penzija u julu

16

12

Udes za udesom u Banjaluci - naselje paralisano, Hitna na terenu

16

11

Mazalica: Digitalni identitet se ne uređuje kuknjavom pred stranim ambasadorima

16

05

Uvećanje plata vozačima saniteta: Do 250 KM više na račun

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner