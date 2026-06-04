Dodik čestitao rođendan ATV-u: "Nezaobilazan izvor informacija"

"Povodom 29. rođendana Alternativne televizije, upućujem iskrene čestitke rukovodstvu, novinarima, urednicima i zaposlenima, koji su profesionalnim i predanim radom izgradili prepoznatljiv i ugledan medij", rekao je Dodik.

U proteklih skoro tri decenije, Alternativna televizija postala je nezaobilazan izvor informacija, čime je potvrdila značaj pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti, kaže lider SNSD-a.

"Zahvaljujući profesionalnom pristupu, posvećenosti istini i kontinuiranom unapređenju programskih sadržaja, stekli su povjerenje publike i zauzeli važno mjesto na medijskoj sceni Republike Srpske.

Želim da i u godinama koje dolaze nastavite s uspješnim poslovanjem, profesionalnim razvojem i stvaranjem kvalitetnog programa, te da ostanete pouzdan partner i glas javnosti", rekao je Dodik.