Kako da aktivirate TAG uređaj iz Srpske za vožnju bez zaustavljanja kroz Srbiju

Jedan TAG uređaj za elektronsko plaćanje putarine na auto-putevima u Republici Srpskoj i Srbiji - novitet je, koji će od danas biti dostupan korisnicima usluga Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske", koji koriste mobilnu aplikaciju "Autoputevi Srpske - ENP", saopšteno je iz ovog preduzeća.

Sistem elektronske naplate "Autoputeva Srpske" i JP "Putevi Srbije" integrisan je u sistem "Toll4All", čime će se omogućiti korištenje TAG uređaja korisnika iz Republike Srpske na auto-putevima u Srbiji. Sistem je u funkciji od devet časova, 4. juna 2026. godine. "Autoputevi Srpske" i "Putevi Srbije" uspješno su priveli kraju proces integrisanja u zajednički sistem, te su se nakon okončane testne faze, stvorili svi uslovi za nesmetano funkcionisanje i upotrebu od strane krajnjih korisnika.

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Kako do aplikacije?

Dodaje da korisnici, da bi koristili ovu uslugu, moraju da posjeduju rekonfigurisan TAG uređaj, te da koriste mobilnu aplikaciju "Autoputevi Srpske-ENP", koju mogu da preuzmu na platformi Google Play za Android uređaje i App Store za Apple uređaje.

Šta kada instalirate aplikaciju?

Ulaskom u aplikaciju, korisnici treba da izaberu opciju "ExtToll Usluga", gdje su precizno navedeni svi dalji koraci pri aktiviranju usluge - is Prvi korak je provjera ispravnosti unesenih podataka, nakon čega aktiviraju uslugu, te izabere TAG uređaji, koji će koristiti u Srbiji. U opciji "metod plaćanja" dodajete platnu karticu, sa koje će se vršiti naplata tranzita, nastalih u Sriji. Nakon klika na opciju "dodaj karticu", otvara se sledeći prozor u kome unosite podatke sa platne kartice. Nakon unosa, bićete vraćeni na početnu stranicu aplikacije - navodi se u saopštenju.

Ukoliko je korisnik uspješno dodao platnu karticu, ista će biti vidljiva u opciji "metod plaćanja", a status TAG uređaja će biti "aktivan" u opciji TAG uređaji.

Društvo Od sada jedan TAG uređaj na auto-putevima u Srbiji i Srpskoj

Nakon što su ispunjeni ovi uslovi, TAG uređaj možete koristiti na auto-putevima u Republici Srbiji u roku od 15 minuta nakon uspješno završenog procesa registracije. Tranzite i račune generisane na auto-putevima u Republici Srbiji možete pregledati u opcijama "lista prolazaka" i "lista naplata".

Korištenje ove usluge omogućeno i preko portala "Autoputevi Srpske" na linku, gdje nakon prijavljivanja, korisnik u donjem lijevom uglu ekrana treba da izabere opciju "ExtToll Usluga", a dalji koraci su kao i prilikom korištenja aplikacije.

Detaljna uputstva na internet stranici preduzeća

Napominju iz preduzeća, da će detaljna uputstva za korisnike biti objavljeni na internet stranici preduzeća, kao i na društvenim mrežama i putem sredstava javnog informisanja.

Važno je podsjetiti da "Autoputevi Srpske", od juna 2023. godine imaju sporazum sa JP "Autoceste FBiH", kojim je korisnicima omogućeno da koriste jedan TAG uređaj za plaćanje putarine u Federaciji BiH, a korisnicima iz FBiH je omogućeno da koriste svoje uređaje za plaćanje u Republici Srpskoj.

Pogodnosti uvezivanja sistema sa Srbijom moći će da koriste samo vlasnici TAG uređaja kupljenih na prodajnim mjestima "Autoputevi Srpske".

Zahvaljujući uvezivanju sistema elektronske naplate putarine, korisnici će dobiti mogućnost da plate pređenu kilometražu auto-puta, bez zaustavljanja na naplatnim rampama u Republici Srpskoj i Srbiji. To će umnogome doprinijeti bezbjednom, jednostavnijem, bržem i komfornijem putovanju kroz Srbiju i Srpsku.

Na OVOM linku možete pročitati detaljna uputstva.