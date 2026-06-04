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Pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH

Autor:

ATV
04.06.2026 11:44

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ГП Доња Градина
Foto: AMSRS

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Brod, Velika Kladuša, Kostajnica i Orašje pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH. Na ostalim GP zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopštili su iz AMS RS-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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stanje na putevima

Stanje na graničnim prelazima

Granični prelaz

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

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