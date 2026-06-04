Pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Brod, Velika Kladuša, Kostajnica i Orašje pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH. Na ostalim GP zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopštili su iz AMS RS-a.