Oglasio se MUP Srpske: Ne postoji nikakva opasnost za građane!

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se dana 15/16.07.2026. godine, u vremenskom periodu od 22,00 do 06,00 časova, na području naselja Zalužani, Barlovci, Bukovica, Priječani, Trapisti i Slatina, realizovaće taktička vježba", navode iz MUP-a Srpske.

Kako navode iz MUP-a, navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.