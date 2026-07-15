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Oglasio se MUP Srpske: Ne postoji nikakva opasnost za građane!

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 09:03

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Огласио се МУП Српске: Не постоји никаква опасност за грађане!
Foto: MUP RS

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske realizovaće danas taktičku vježbu na području naselja Zalužani, Barlovci, Bukovica, Priječani, Trapisti i Slatina.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se dana 15/16.07.2026. godine, u vremenskom periodu od 22,00 do 06,00 časova, na području naselja Zalužani, Barlovci, Bukovica, Priječani, Trapisti i Slatina, realizovaće taktička vježba", navode iz MUP-a Srpske.

Kako navode iz MUP-a, navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Policija Republike Srpske

Zalužani

Banjaluka

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