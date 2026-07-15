Danas se obilježava Polaganje rize Presvete Bogorodice: Prije spavanja ne zaboravite ovu molitvu

Srpski narod je duboko ukorjenjen u vjerovanju, poštovanju običaja i svetih predanja. Naša vjera, prenošena kroz vijekove, čuva uspomene na događaje koji nadilaze istoriju i dotiču ono božansko.

Jedan od takvih praznika je i Polaganje rize Presvete Bogorodice, koji Srpska pravoslavna crkva proslavlja svakog 15. jula.

Ovaj hrišćanski praznik ustanovljen je u 5. vijeku, u znak sjećanja na svečani prenos rize, odnosno odjeće Presvete Bogorodice, iz Nazareta u Carigrad. Prema crkvenom predanju zapisanom u Prologu, jedna pobožna Jevrejka iz Nazareta, vjerovatno hrišćanka, sa velikom vjerom i poštovanjem čuvala je dio odjeće Presvete Bogorodice. Uz molitvu pored tog svetog predmeta, mnogi su pronalazili duševni mir i telesno iscjeljenje.

Vijest o čudotvornoj sili rize stigla je i do dvojice pobožnih ljudi iz Carigrada, koji su, u želji da sveta odjeća bude sačuvana i dostupna širem hrišćanskom svijetu, preneli rizu u prestonicu Istočnog rimskog carstva. Tamo je ona sa velikim poštovanjem položena u crkvu Vlaherna, posvećenu Presvetoj Bogorodici. U znak sjećanja na ovaj svečani čin, Crkva je utemeljila praznik Polaganja rize.

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Zašto ovaj događaj ima tako posebno mjesto u crkvenom kalendaru? Zato što sve što se tiče Presvete Bogorodice, Majke Božije, zaslužuje poštovanje i hvalu. Njeno tijelo bilo je izabrano da ponese u svojoj utrobi samog Spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. Time je i sve što je dolazilo u dodir sa njom, pa i njeno odjelo, obasjano svetom božanskom blagodaću.

Na današnji dan, podsjetimo se da nismo sami. Da su vjera, molitva i svetinje uz nas i u najtežim trenucima. Prije nego što legnete da spavate, pomolite se Presvetoj Bogorodici. Pročitajte ovu molitvu koja vijekovima uliva utjehu:

"Bogorodice Djevo, raduj se, Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom! Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja dušama našim".

Neka nas riza Presvete Bogorodice, simbol čistote, vjere i božanske zaštite, uvijek podsjeća na snagu molitve i svjetost života u vjeri.

(telegraf)