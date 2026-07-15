Logo

Danas se obilježava Polaganje rize Presvete Bogorodice: Prije spavanja ne zaboravite ovu molitvu

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 07:11

Komentari:

0
Црква
Foto: pexels/Ninoslav Zivkovic

Srpski narod je duboko ukorjenjen u vjerovanju, poštovanju običaja i svetih predanja. Naša vjera, prenošena kroz vijekove, čuva uspomene na događaje koji nadilaze istoriju i dotiču ono božansko.

Jedan od takvih praznika je i Polaganje rize Presvete Bogorodice, koji Srpska pravoslavna crkva proslavlja svakog 15. jula.

Ovaj hrišćanski praznik ustanovljen je u 5. vijeku, u znak sjećanja na svečani prenos rize, odnosno odjeće Presvete Bogorodice, iz Nazareta u Carigrad. Prema crkvenom predanju zapisanom u Prologu, jedna pobožna Jevrejka iz Nazareta, vjerovatno hrišćanka, sa velikom vjerom i poštovanjem čuvala je dio odjeće Presvete Bogorodice. Uz molitvu pored tog svetog predmeta, mnogi su pronalazili duševni mir i telesno iscjeljenje.

Vijest o čudotvornoj sili rize stigla je i do dvojice pobožnih ljudi iz Carigrada, koji su, u želji da sveta odjeća bude sačuvana i dostupna širem hrišćanskom svijetu, preneli rizu u prestonicu Istočnog rimskog carstva. Tamo je ona sa velikim poštovanjem položena u crkvu Vlaherna, posvećenu Presvetoj Bogorodici. U znak sjećanja na ovaj svečani čin, Crkva je utemeljila praznik Polaganja rize.

СПЦ

Društvo

Kada nastupe nevolje, vjernici mu se obraćaju za pomoć: Izgovorite ovu molitvu

Zašto ovaj događaj ima tako posebno mjesto u crkvenom kalendaru? Zato što sve što se tiče Presvete Bogorodice, Majke Božije, zaslužuje poštovanje i hvalu. Njeno tijelo bilo je izabrano da ponese u svojoj utrobi samog Spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. Time je i sve što je dolazilo u dodir sa njom, pa i njeno odjelo, obasjano svetom božanskom blagodaću.

Na današnji dan, podsjetimo se da nismo sami. Da su vjera, molitva i svetinje uz nas i u najtežim trenucima. Prije nego što legnete da spavate, pomolite se Presvetoj Bogorodici. Pročitajte ovu molitvu koja vijekovima uliva utjehu:

"Bogorodice Djevo, raduj se, Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom! Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja dušama našim".

Neka nas riza Presvete Bogorodice, simbol čistote, vjere i božanske zaštite, uvijek podsjeća na snagu molitve i svjetost života u vjeri.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crkva

vjera

običaji

Komentari (0)

Pročitajte više

Козма и Дамјан Свети врачи

Društvo

Ljetnji Sveti Vrači – dan za molitvu za ozdravljenje

1 d

0
Црква

Društvo

Danas slavimo Pavlovdan: Ove stvari su strogo zabranjene

2 d

0
Црква

Društvo

Danas je Petrovdan! Kraj posta i crveno slovo u kalendaru: Evo šta ne smijemo raditi

3 d

0
црква молитва литургија вјера пост

Društvo

U pravoslavnom kalendaru današnji dan upisan je crnim slovom: Evo šta bi vjernici trebalo da znaju

4 d

0

Više iz rubrike

Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Društvo

Stiže u Srpsku u narednim satima: Oglasili se meteorolozi

12 h

0
Икона Богородице у Цркви.

Društvo

Majke ovu molitvu treba da izgovore pred spavanje: Sutra slavimo Polaganje rize Presvete Bogorodice

13 h

0
Жетва

Društvo

Žetva zobi u punom jeku: Kvalitet dobar, prinosi solidni

13 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Neko je proživio dramu zbog miliona: Izvučeni loto brojevi u 56. kolu

14 h

0

  • Najnovije

10

51

Uhapšen Aleksandar Lazarov Cuna!

10

49

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

10

40

Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

10

37

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

10

30

Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima