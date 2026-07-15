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Tihi junak Španije! Prije sedam dana bio bez gola, a onda dva puta pogodio i odveo "Furiju" u finale

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 08:11

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Шпанац Педро Поро (12) слави након полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva!

Popularna "Crvena furija" u polufinalu je rutinski nadigrala selekciju Francuske sa 2:0, i tako izborila priliku da se bori za čuvenu "Boginju".

Strijelci za Špance bili su Mikel Ojarzabal i Pedro Poro, a upravo Poro, ponio je i ulogu igrača meča, čime je postao novi junak Španaca.

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je upravo Poro apsolutni junak Španaca na ovom Mundijalu.

Talentovani bek, prije samo nedjelju dana, u svom "CV-u" nije imao ni jedan pogodak u međunarodnim mečevima sa reprezentacijom, a onda se u samo sedam dana, sve okrenulo.

Prvo je postigao gol u ponbedu nad Austrijom sa 2:0 u šesnaestini finala, potom je isto učinio i protiv Francuske, a kao nagrada za sve to, stigla je i nagrada za igrača utakmice.

Svakako, ime koje će španski navijači posebno pamtiti poslije ovog Mundijala.

(telegraf)

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Tagovi :

Španija

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Francuska

Pedro Poro

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