Tihi junak Španije! Prije sedam dana bio bez gola, a onda dva puta pogodio i odveo "Furiju" u finale

Popularna "Crvena furija" u polufinalu je rutinski nadigrala selekciju Francuske sa 2:0, i tako izborila priliku da se bori za čuvenu "Boginju".

Strijelci za Špance bili su Mikel Ojarzabal i Pedro Poro, a upravo Poro, ponio je i ulogu igrača meča, čime je postao novi junak Španaca.

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je upravo Poro apsolutni junak Španaca na ovom Mundijalu.

Talentovani bek, prije samo nedjelju dana, u svom "CV-u" nije imao ni jedan pogodak u međunarodnim mečevima sa reprezentacijom, a onda se u samo sedam dana, sve okrenulo.

One week ago, Pedro Porro didn’t have any international goals included into his curriculum with Spanish national team 0️⃣



One week later…



⚽️ vs Austria

⚽️ vs France



🏅Man of the Match in a World Cup semi final! pic.twitter.com/uXdzMY53Fm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Prvo je postigao gol u ponbedu nad Austrijom sa 2:0 u šesnaestini finala, potom je isto učinio i protiv Francuske, a kao nagrada za sve to, stigla je i nagrada za igrača utakmice.

Svakako, ime koje će španski navijači posebno pamtiti poslije ovog Mundijala.

(telegraf)