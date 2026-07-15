Logo

Rusi nastavili žestoke udare: Pogođene luke, uništeni brodovi i skladišta

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 08:51

Komentari:

0
Руси наставили жестоке ударе: Погођене луке, уништени бродови и складишта

Noćas su Oružane snage Rusije nastavile izvođenje udara na ukrajinske luke koje se koriste za dopremanje tereta u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako su istakli, kao rezultat grupnih udara visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i udarnim bespilotnim letjelicama, u lukama Odesa i Černomorsk u Odeskoj oblasti pogođeni su objekti lučke infrastrukture koji su korišćeni za istovar goriva i maziva, rezervoari sa gorivom i mazivima namijenjenim Oružanim snagama Ukrajine, kao i proizvodni pogoni i radionice za izradu i sklapanje bespilotnih letjelica.

"Pored toga, u lukama Černomorsk i Dnjepar-Bug pogođena su četiri morska plovila koja su prevozila teret u interesu Oružanih snaga Ukrajine", dodali su u saopštenju.

Konkretno, u luci "Odesa" oštećeni su objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar goriva i maziva, kao i rezervoari za skladištenje goriva i maziva namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama.

Takođe su pogođena i dva postrojenja za proizvodnju i montažu bespilotnih letjelica, uključujući i pogon za završnu montažu bespilotnih letjelica srednjeg dometa UJ-22 kompanije "Ukrdžet".

S druge strane, u luci "Černomorsk" u Odeskoj oblasti oštećeni su kontejnerski brod i teretni brod za rasuti teret, koji su prevozili teret namijenjen Oružanim snagama Ukrajine.

Pored toga, u luci "Dnjepar-Bug" u Nikolajevskoj oblasti, u trenutku istovara, pogođena su dva teretna broda za rasuti teret koja su prevozila ukrajinski vojni teret, prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ukrajina

dron

Komentari (0)

Pročitajte više

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Svijet

Lavrov: Putin čini sve da zaustavi terorizam Kijeva

20 h

0
"Одважна" изјава Мерца: "О безбједносним гаранцијама за Украјину неће одлучивати Русија"

Svijet

"Odvažna" izjava Merca: "O bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu neće odlučivati Rusija"

23 h

1
Москва, Русија

Svijet

Moskovski kanal povezao rusku prijestonicu sa pet mora

1 d

0
Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу

Svijet

Od ovog nema odbrane: Rusi bacili jedno od najrazornijih oružja u arsenalu

1 d

0

Više iz rubrike

Полиција Њемачке

Svijet

Jezive scene u Njemačkoj: Žena ubijena na ulici, svjedoci savladali supruga

2 h

0
Танкери и теретни бродови виде се у Оманском заливу, дуж пловних рута које повезују Ормуски мореуз и Арапско море, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Svijet

Jordanska vojska oborila tri iranska balistička projektila

2 h

0
Нови колапс: Цијела земља без струје

Svijet

Novi kolaps: Cijela zemlja bez struje

2 h

0
Иран објавио да је погодио америчке базе у Кувајту, Бахреину и Јордану

Svijet

Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu

3 h

0

  • Najnovije

10

51

Uhapšen Aleksandar Lazarov Cuna!

10

49

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

10

40

Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

10

37

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

10

30

Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima