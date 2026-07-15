Rusi nastavili žestoke udare: Pogođene luke, uništeni brodovi i skladišta

Noćas su Oružane snage Rusije nastavile izvođenje udara na ukrajinske luke koje se koriste za dopremanje tereta u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako su istakli, kao rezultat grupnih udara visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i udarnim bespilotnim letjelicama, u lukama Odesa i Černomorsk u Odeskoj oblasti pogođeni su objekti lučke infrastrukture koji su korišćeni za istovar goriva i maziva, rezervoari sa gorivom i mazivima namijenjenim Oružanim snagama Ukrajine, kao i proizvodni pogoni i radionice za izradu i sklapanje bespilotnih letjelica.

"Pored toga, u lukama Černomorsk i Dnjepar-Bug pogođena su četiri morska plovila koja su prevozila teret u interesu Oružanih snaga Ukrajine", dodali su u saopštenju.

Konkretno, u luci "Odesa" oštećeni su objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar goriva i maziva, kao i rezervoari za skladištenje goriva i maziva namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama.

Takođe su pogođena i dva postrojenja za proizvodnju i montažu bespilotnih letjelica, uključujući i pogon za završnu montažu bespilotnih letjelica srednjeg dometa UJ-22 kompanije "Ukrdžet".

S druge strane, u luci "Černomorsk" u Odeskoj oblasti oštećeni su kontejnerski brod i teretni brod za rasuti teret, koji su prevozili teret namijenjen Oružanim snagama Ukrajine.

Pored toga, u luci "Dnjepar-Bug" u Nikolajevskoj oblasti, u trenutku istovara, pogođena su dva teretna broda za rasuti teret koja su prevozila ukrajinski vojni teret, prenosi RT Balkan.