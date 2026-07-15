Logo

Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 07:20

Komentari:

0
Иран објавио да је погодио америчке базе у Кувајту, Бахреину и Јордану
Foto: X / RT

Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Persijskom zalivu kao odgovor na američke vazdušne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je rano u srijedu po lokalnom vremenu da je pogodila logistički centar i centar za podršku američke vojske u Mini Abdulah u Kuvajtu, pri čemu je zgrada navodno zapaljena, prenijela je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: Sljedeće sedmice postaje loše

Video koji je geolocirao Si-En-En, čija autentičnost nije nezavisno potvrđena, naizgled prikazuje iranski dron kako pogađa skladište koje je već bilo u plamenu u industrijskoj zoni u blizini Mine Abdulah.

Kasno u utorak po lokalnom vremenu, Kuvajtske vatrogasne snage saopštile su da su ugasile požar „izazvan neprijateljskom iranskom vazdušnom agresijom“, prenijela je zvanična Kuvajtska novinska agencija, ne navodeći tačnu lokaciju požara.

IRGC tvrdi da je gađao komandni i kontrolni centar, skladišta i objekte za skladištenje goriva koje koristi američka Peta flota, prenijela je državna novinska agencija IRNA. Ranije je IRGC saopštio da je u napadu na Bahrein „uništio“ kontrolni centar američkih bespilotnih letjelica, prenijela je poluzvanična agencija Fars.

Iranska vojska tvrdi da je pogodila američke vojne ciljeve u vazdušnoj bazi Al-Azrak u Jordanu, prenijela je državna novinska agencija IRNA. Navodi se da su iranski napadni dronovi pogodili područje u kojem su bili stacionirani borbeni avioni F-18, zgradu za smještaj osoblja i veliki hangar za opremu za koji IRNA tvrdi da pripada američkoj vojsci.

IRGC je takođe saopštio da su njegove vazdušne snage „uništile“ američke bespilotne letjelice MQ-9 u toj bazi, prenijela je poluzvanična agencija Fars.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Donald Tramp

Američke baze Bliski istok

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

сат часовник аларм

Svijet

Amerika ukida pomjeranje sata: Trajno ljetno računanje vremena prošlo ključnu prepreku

3 h

0
амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: Sljedeće sedmice postaje loše

3 h

0
златна полуга злато Кина

Svijet

Stiže zlatna valuta! Kina uvodi alternativu američkom dolaru

4 h

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Turski sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua, SAD izvele sedmočasovne udare na Iran

4 h

0

  • Najnovije

10

51

Uhapšen Aleksandar Lazarov Cuna!

10

49

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

10

40

Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

10

37

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

10

30

Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima