Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu

Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Persijskom zalivu kao odgovor na američke vazdušne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je rano u srijedu po lokalnom vremenu da je pogodila logistički centar i centar za podršku američke vojske u Mini Abdulah u Kuvajtu, pri čemu je zgrada navodno zapaljena, prenijela je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

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Video koji je geolocirao Si-En-En, čija autentičnost nije nezavisno potvrđena, naizgled prikazuje iranski dron kako pogađa skladište koje je već bilo u plamenu u industrijskoj zoni u blizini Mine Abdulah.

Kasno u utorak po lokalnom vremenu, Kuvajtske vatrogasne snage saopštile su da su ugasile požar „izazvan neprijateljskom iranskom vazdušnom agresijom“, prenijela je zvanična Kuvajtska novinska agencija, ne navodeći tačnu lokaciju požara.

Footage of an Iranian Shahed-136 attack drone slamming into a warehouse in Kuwait earlier this evening.



Strikes on both sides have grown from distinct waves to a steady drumbeat of attacks today as the Iran war reescalates. pic.twitter.com/U34jJnRyg9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 15, 2026

IRGC tvrdi da je gađao komandni i kontrolni centar, skladišta i objekte za skladištenje goriva koje koristi američka Peta flota, prenijela je državna novinska agencija IRNA. Ranije je IRGC saopštio da je u napadu na Bahrein „uništio“ kontrolni centar američkih bespilotnih letjelica, prenijela je poluzvanična agencija Fars.

❗️IRGC RELEASES FRESH FOOTAGE of LATEST DRONE STRIKES on US BASE in Jordan



Says F-18 fighter jets & large equipment hangar belonging to the 'UNTRUSTWORTHY ENEMY' were TARGETED



Vows to DEFEND IRAN & leave NO THREAT 'UNANSWERED' pic.twitter.com/t2zCkLlLph — RT (@RT_com) July 15, 2026

Iranska vojska tvrdi da je pogodila američke vojne ciljeve u vazdušnoj bazi Al-Azrak u Jordanu, prenijela je državna novinska agencija IRNA. Navodi se da su iranski napadni dronovi pogodili područje u kojem su bili stacionirani borbeni avioni F-18, zgradu za smještaj osoblja i veliki hangar za opremu za koji IRNA tvrdi da pripada američkoj vojsci.

IRGC je takođe saopštio da su njegove vazdušne snage „uništile“ američke bespilotne letjelice MQ-9 u toj bazi, prenijela je poluzvanična agencija Fars.

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