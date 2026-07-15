Tramp zaprijetio: Sljedeće sedmice postaje loše

Predsjednik SAD-a Donald Tramp zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako se Teheran ne vrati pregovorima, dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava.

Tramp je u intervjuu za Foks njuz rekao da će situacija za Iran naredne sedmice postati znatno teža.

„Sljedeće sedmice za njih postaje zaista loše. Uništićemo sve njihove elektrane. Uništićemo sve njihove mostove osim ako ne sjednu za sto i pregovaraju“, kazao je Tramp.

Njegove izjave stigle su dok SAD i Iran četvrti dan zaredom razmjenjuju vatru. Tramp je ranije odustao od prijetnje da uvede naknadu od 20 odsto na sav teretni saobraćaj kroz Hormuški moreuz, ali je istovremeno nastavio blokadu iranskih luka i najavio da bi meta mogli postati i energetski objekti.

Nakon sličnih prijetnji iz aprila, visoki komesar UN za ljudska prava Volker Tirk upozorio je da je namjerno gađanje civila i civilne infrastrukture ratni zločin prema međunarodnom pravu. Ženevske konvencije iz 1949. zabranjuju napade na objekte koji su ključni za civilno stanovništvo.

Američka Centralna komanda saopštila je da je pokrenula dodatni talas udara protiv Irana kako bi umanjila njegove sposobnosti za napade na komercijalnu plovidbu u Hormuškom moreuzu. Istovremeno, Kuvajt je objavio da presreće iranske dronove, dok je Bahrein aktivirao sirene za vazdušnu opasnost.

Teheran je saopštio da je gađao američke vojne objekte u Bahreinu i Jordanu nakon ranijih udara na dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Iran je takođe poručio da će zadržati kontrolu nad Hormuškim moreuzom i odbacio američke procjene da će pojačani vojni i ekonomski pritisak vratiti zemlju za pregovarački sto.