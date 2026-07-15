U Golfu bio s maloljetnim sinom i divljao na cesti: Jasmin Ponjević pravosnažno osuđen na godinu

Jasmin Ponjević koji je u novembru 2025. godine izazvao opći haos na saobraćajnici u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše obijesnom vožnjom osuđen je na godinu, saznaje „Dnevni avaz“.

Ova informacija za naš medij je potvrđena iz Općinskog suda u Velikoj Kladuši.

Bez mogućnosti žalbe

- Krivični postupak protiv Ponjević Jasmina okončan je osuđujućom pravosnažnom presudom ovog suda broj 23 0 K 065638 26 K od 30. aprila 2026. godine, koja je pravosnažna dana 28. maja 2026. godine, P. A. sinu Jasmina, po rješenju ovog suda pritvor je trajao do 8. marta 2026. godine – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“ iz Opštinskog suda u Velikoj Kladuši.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

Fizički obračun

Ponjević je sa sinom (15) bio u vozilu marke Golf kojom prilikom je divljao na cesti.

Pri velikoj brzini, Jasmin Ponjević je, vozeći svoj automobil, prešao u drugu traku te izazvao saobraćajnu nesreću.

Nakon toga zaustavio je automobil uz cestu i izašao iz vozila, nakon čega je ušao u verbalni sukob s okupljenim građanima. Verbalni incident ubrzo je prerastao u fizički obračun s osobama koje su se u tom trenutku nalazile na mjestu događaja.

Ponjević i njegov bahati maloljetni sin ostaju iza rešetaka

Kada je, nakon udarca jednog od prisutnih, pao na tlo, njegov sin, koji se nalazio na mjestu suvozača, prešao je za upravljač vozila i krenuo automobilom prema okupljenima. Tom prilikom udario je jednu osobu.

Podsjetimo, u ovom incidentu povrijeđene su četiri osobe, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Događaj je izazvao veliku uznemirenost među građanima koji su svemu svjedočili. Uznemirujući snimci s video nadzora pokazali su obijesnu vožnju, a maloljetnik je pokušao automobilom pogaziti okupljene ljude, prenosi Avaz