U Golfu bio s maloljetnim sinom i divljao na cesti: Jasmin Ponjević pravosnažno osuđen na godinu

Autor:ATV redakcija
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Jasmin Ponjević koji je u novembru 2025. godine izazvao opći haos na saobraćajnici u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše obijesnom vožnjom osuđen je na godinu, saznaje „Dnevni avaz“.
Ova informacija za naš medij je potvrđena iz Općinskog suda u Velikoj Kladuši.
Bez mogućnosti žalbe
- Krivični postupak protiv Ponjević Jasmina okončan je osuđujućom pravosnažnom presudom ovog suda broj 23 0 K 065638 26 K od 30. aprila 2026. godine, koja je pravosnažna dana 28. maja 2026. godine, P. A. sinu Jasmina, po rješenju ovog suda pritvor je trajao do 8. marta 2026. godine – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“ iz Opštinskog suda u Velikoj Kladuši.
Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.
Ponjević je sa sinom (15) bio u vozilu marke Golf kojom prilikom je divljao na cesti.
Pri velikoj brzini, Jasmin Ponjević je, vozeći svoj automobil, prešao u drugu traku te izazvao saobraćajnu nesreću.
Nakon toga zaustavio je automobil uz cestu i izašao iz vozila, nakon čega je ušao u verbalni sukob s okupljenim građanima. Verbalni incident ubrzo je prerastao u fizički obračun s osobama koje su se u tom trenutku nalazile na mjestu događaja.
@index.hr U mjestu Trnovi kod Velike Kladuše jučer se dogodio nevjerojatan incident koji je započeo prometnom nesrećom, a eskalirao u masovnu tučnjavu. #indexhr #velikakladusa #fyp #for #bosna ♬ original sound - Index.hr
Ponjević i njegov bahati maloljetni sin ostaju iza rešetaka
Kada je, nakon udarca jednog od prisutnih, pao na tlo, njegov sin, koji se nalazio na mjestu suvozača, prešao je za upravljač vozila i krenuo automobilom prema okupljenima. Tom prilikom udario je jednu osobu.
Podsjetimo, u ovom incidentu povrijeđene su četiri osobe, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Događaj je izazvao veliku uznemirenost među građanima koji su svemu svjedočili. Uznemirujući snimci s video nadzora pokazali su obijesnu vožnju, a maloljetnik je pokušao automobilom pogaziti okupljene ljude, prenosi Avaz
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