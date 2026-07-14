Teška nesreća u ovom dijelu BiH, više osoba povrijeđeno

Autor:ATV redakcija
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Kod Tuzle se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.
Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je za portal "Avaza" da su u nesreći povrijeđene tri osobe.
Hronika
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Policijski službenici trenutno obavljaju uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.
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