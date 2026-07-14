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Teška nesreća u ovom dijelu BiH, više osoba povrijeđeno

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 18:59

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Kod Tuzle se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je za portal "Avaza" da su u nesreći povrijeđene tri osobe.

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Policijski službenici trenutno obavljaju uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Tuzla

uviđaj

Policija

povrijeđeni

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