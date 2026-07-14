Trebaju li građani plaćati parking u Banjaluci?

Nakon što je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ponovo odlučio da zaobiđe institucije grada na Vrbasu, ali i Republike Srpske, građani su se zapitali da li treba da plaćaju parking.

Jasan odgovor dao je predsjednik gradskog Parlamenta Ljubo Ninković - ne trebaju.

Treći put gradonačelnik sam proglašava način na koji će se u Banjaluci naplaćivati parking, kaže Ljubo Ninković. Nastavio je,kaže, da krši zakone i uzurpira prava Skupštine grada. Ninković najavljuje da će iskoristiti sva prava kako bi se tome stalo u kraj.

"Svjesno obmanjuju javnost i pokušavaju na sve načine, zloupotrebljavajući medije da zatraže od građana Banjaluke, da ih prepadnu da nastave sa naplatom toga. Dakle nemaju nikakvo pravo i građanima kažem da ne trebaju plaćati parking jer sve ovo što je gradonačelnik uradio je totalno nezakonito. On već iz godine u godinu zavlači ruku u džep građanima Banjaluke i nezakonito naplaćuje parking. Ono što je još poražavajuće je da mi ne znamo gdje troši taj novac", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

U slučaju Banjaluke, pravnog lica koje naplaćuje parking nema. Što je jasno rekao i Ustavni sud Republike Srpske koji je naplatu parkinga u Banjaluci proglasio neustavnom u septembru 2024. godine. I ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske potvrdilo je da je gradonačelnik kršio zakon.