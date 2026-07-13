Gradonačelnik Banjaluke istrajan: Naplata parkinga i dalje nezakonita

Istrajan je gradonačelnik Banjaluke u namjeri da naplaćuje parking u gradu. Jedina razlika u odnosu na prethodne dvije nezakonite odluke je ta što ova odluka nema rok važenja.

Nakon donošenja najnovije odluke Ministarstvu uprave i lokalne samouprave podnesen je zahtjev za ocjenu zakonitosti navedene odluke.

Kako je ATV-u potvrđeno, ministarstvo trenutno provodi postupak razmatranja njene zakonitosti.

"Prethodnu odluku, koja je bila predmet postupanja Ministarstva, gradonačelnik nije poništio u skladu sa zahtjevom Ministarstva u ostavljenom roku. U međuvremenu, ta odluka je prestala da važi istekom roka na koji je bila donesena. Nakon prestanka njenog važenja, gradonačelnik je o toj činjenici obavijestio Ministarstvo, a potom donio novu odluku kojom je uredio istu materiju. U zavisnosti od rezultata provedenog postupka, po podnesenom zahtjevu, Ministarstvo će, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, preduzeti jednu od zakonom propisanih mjera", saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Iz gradske uprave tvrdili da će odluku na objavu uputiti u sva tri Službena glasnika i Banjaluke i Republike Srpske i BiH. Međutim, u službenom glasniku Banjaluke, kao i do sada, odluka nije objavljena, jer, kako nam je rečeno, nije donesena na zakonit način.

Iz Službenog glasnika RS ATV-u je potvrđeno da najnoviju odluku od gradskih vlasti nisu ni dobili. Ali se zato nastavlja praksa objave u Službenom glasniku BiH.

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"Poslove upravljanja javnim parkiralištima obavlja Grad Banja Luka neposredno ili putem pravnog lica kome su ti poslovi povjereni u skladu sa zakonom i aktima grada. Korisnici javnih parkirališta dužni su plaćati naknadu za korišćenje parking mjesta prema sistemu naplate koji se primjenjuje na području Grada Banja Luka", objavljeno je u Službenom glasniku BiH.

Treći put gradonačelnik sam proglašava način na koji će se u Banjaluci naplaćivati parking, kaže Ljubo Ninković. Nastavio je,kaže, da krši zakone i uzurpira prava Skupštine grada. Ninković najavljuje da će iskoristiti sva prava kako bi se tome stalo u kraj.

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"Svjesno obmanjuju javnost i pokušavaju na sve načine, zloupotrebljavajući medije da zatraže od građana Banjaluke, da ih prepadnu da nastave sa naplatom toga. Dakle nemaju nikakvo pravo i građanima kažem da ne trebaju plaćati parking jer sve ovo što je gradonačelnik uradio je totalno nezakonito. On već iz godine u godinu zavlači ruku u džep građanima Banjaluke i nezakonito naplaćuje parking. Ono što je još poražavajuće je da mi ne znamo gdje troši taj novac", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

U slučaju Banjaluke, pravnog lica koje naplaćuje parking nema. Što je jasno rekao i Ustavni sud RS koji je naplatu parkinga u Banjaluci proglasio neustavnom u septembru 2024. godine. I ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS potvrdilo je da je gradonačelnik kršio zakon.

Što, čini se, gradonačelnika nije ni dotaklo. Sada se čeka ministarstvo da, nakon provedenog postupka, utvrdi da li će preduzeti jednu od zakonom propisanih mjera.