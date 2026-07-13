Sastanak gatačkih i republičkih čelnika u Gacku

Autor:Bojan Nosović
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O važnim infrastrukturnim projektima razgovarano je na današnjem sastanku republičkih i gatačkih vlasti, potvrđeno je za ATV.
Načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica sastao se danas poslijepodne sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
Iako se spekulisalo da se Gacku smiješi nova skupštinska većina, akteri sastanka za ATV kažu da se pričalo o važnim projektima.
"O većini se nije govorilo. Tema su bili projekti i kako unaprijediti život građana", za ATV kaže Vukota Govedarica načelnik opštine Gacko.
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Isto to potvrđuje i prvi čovjek gatačkog SNSD-a Milinko Milidrag.
"Sastanak se desilo, ali o većini nije razgovarano, tema su bili infrastrukturni projekti", kaže Milidrag.
Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, plan je da se u Gacku pravi novi vrtić, obilaznica, a Vlada Srpske će za gatačko Kulturno ljeto obezbijediti 50.000 maraka.
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