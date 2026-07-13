Cvijanović: Naš stav nepromijenjen - jedini ispravan put za BiH unutrašnji dijalog domaćih lidera

Današnji sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru bio je odlična prilika za otvoren i direktan razgovor o trenutnoj političkoj situaciji i funkcionisanju institucija, istakla je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

"Naš stav ostaje jasan i nepromijenjen - jedini ispravan put za BiH je unutrašnji dijalog domaćih lidera, strogo poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje na slovo Ustava, bez ikakvih pritisaka, nametnutih rješenja ili preglasavanja konstitutivnih naroda. Hvala domaćinima na konstruktivnom sastanku i srdačnom dočeku", dodala je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.