Minić: Završava se kontrola povodom događaja u nelegalnom objektu na Palama

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se završava unutrašnja kontrole povodom aktivnosti MUP-a u nelegalnom objektu na Palama.

On je istakao da, ukoliko se utvrde propusti, slijede sankcije.

Minić se u ime Vlade izvinio ako je neko pretrpio bilo kakvo maltretiranje ili bilo šta što nije zaslužio i dodao da će nastojati da se to rehabilituje.

Minić je podsjetio da je u dva mandata bio načelnik i da svaki načelnik zna ko u kom objektu radi.

Republika Srpska Minić, Cvijanović i Dodik u posjeti Bileći, obilaze gradilište novog vrtića

"Treba li načelnik jedne opštine da zna koji mu objekti ispunjavaju uslove da se u njemu skupljaju građani njegove opštine, ili gosti koji dođu iz drugih opština", upitao je Minić komentarišući izjave načelnika Pala Dejana Kojića o navedenom događaju.

Minić je rekao da je zadatak svih razvijanje Republike Srpske, a ne bavljenje time šta je neko rekao, konstatujući da je ovaj događaj dio dnevno-političke priče i prebacivanja loptice.