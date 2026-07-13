Minić: Završava se kontrola povodom događaja u nelegalnom objektu na Palama

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se završava unutrašnja kontrole povodom aktivnosti MUP-a u nelegalnom objektu na Palama.
On je istakao da, ukoliko se utvrde propusti, slijede sankcije.
Minić se u ime Vlade izvinio ako je neko pretrpio bilo kakvo maltretiranje ili bilo šta što nije zaslužio i dodao da će nastojati da se to rehabilituje.
Minić je podsjetio da je u dva mandata bio načelnik i da svaki načelnik zna ko u kom objektu radi.
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"Treba li načelnik jedne opštine da zna koji mu objekti ispunjavaju uslove da se u njemu skupljaju građani njegove opštine, ili gosti koji dođu iz drugih opština", upitao je Minić komentarišući izjave načelnika Pala Dejana Kojića o navedenom događaju.
Minić je rekao da je zadatak svih razvijanje Republike Srpske, a ne bavljenje time šta je neko rekao, konstatujući da je ovaj događaj dio dnevno-političke priče i prebacivanja loptice.
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