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Veliki šumski požar na poznatom ljetovalištu: Helikopteri angažovani u gašenju vatre

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 17:17

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Велики шумски пожар на познатом љетовалишту: Хеликоптери ангажовани у гашењу ватре
Foto: Pixabay

U gašenju šumskog požara koji je izbio na Ibici angažovani su pripadnici Ostrvske vatrogasne službe Španije i službe IBANAT.

U akciji su učestvovali i vazdušni resursi, koji su izveli više naleta i izbacili vodu kako bi spriječili dalje širenje vatre.

Požar je izbio u nedjelju oko 19 časova i proglašen je požarom prvog stepena opasnosti, zbog blizine više stambenih objekata. Gust stub dima koji je nastao usljed požara mogao se vidjeti sa više kilometara udaljenosti, a koliko je dramatično pokazuju i snimci srpskih turista podijeljeni na platformi 192.rs.

Prema navodima predstavnika Opštine Santa Eularija, požar je izbio na balinežanskom ležaju koji se nalazio u dvorištu porodične kuće, nakon čega se vatra proširila na oko 200 metara šumskog područja.

Na lice mjesta upućene su dvije ekipe vatrogasaca sa Ibice, još dvije ekipe službe IBANAT, kao i dvije patrole lokalne policije iz Santa Eularije. Oni su potvrdili da je požar stavljen pod kontrolu, ali su nastavili da rade na rashlađivanju terena i potpunom gašenju preostalih žarišta.

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