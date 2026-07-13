Veliki šumski požar na poznatom ljetovalištu: Helikopteri angažovani u gašenju vatre

Autor:ATV redakcija
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U gašenju šumskog požara koji je izbio na Ibici angažovani su pripadnici Ostrvske vatrogasne službe Španije i službe IBANAT.
U akciji su učestvovali i vazdušni resursi, koji su izveli više naleta i izbacili vodu kako bi spriječili dalje širenje vatre.
Požar je izbio u nedjelju oko 19 časova i proglašen je požarom prvog stepena opasnosti, zbog blizine više stambenih objekata. Gust stub dima koji je nastao usljed požara mogao se vidjeti sa više kilometara udaljenosti, a koliko je dramatično pokazuju i snimci srpskih turista podijeljeni na platformi 192.rs.
Prema navodima predstavnika Opštine Santa Eularija, požar je izbio na balinežanskom ležaju koji se nalazio u dvorištu porodične kuće, nakon čega se vatra proširila na oko 200 metara šumskog područja.
Na lice mjesta upućene su dvije ekipe vatrogasaca sa Ibice, još dvije ekipe službe IBANAT, kao i dvije patrole lokalne policije iz Santa Eularije. Oni su potvrdili da je požar stavljen pod kontrolu, ali su nastavili da rade na rashlađivanju terena i potpunom gašenju preostalih žarišta.
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