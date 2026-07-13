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FIFA iznenadila izborom sudije za polufinale SP

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 18:11

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ФИФА изненадила избором судије за полуфинале СП
Foto: Pixabay

Svjetska fudbalska federacija odredila je sudijsku postavu za prvi polufinalni duel Svjetskog prvenstva između Francuske i Španije, a izbor glavnog arbitra predstavljao je iznenađenje za fudbalsku javnost.

Umjesto nekog od evropskih sudija, koji dobro poznaju igrače obje reprezentacije, meč će voditi Ivan Barton iz El Salvadora, predstavnik KONKAKAF zone.

Barton je na aktuelnom Mundijalu do sada sudio tri utakmice, ali nijednom nekoj reprezentaciji iz samog vrha FIFA liste.

Dijelio je pravdu na susretu grupne faze između Turske i Paragvaja, zatim na meču Japana i Švedske, koji je završen rezultatom 1:1, kao i u duelu osmine finala između Švajcarske i Kolumbije, u kojem je evropska selekcija izborila plasman dalje poslije izvođenja penala.

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Pomoćnici Bartonu biće David Moran iz El Salvadora i Antonio Pupiro iz Nikaragve.

Za četvrtog sudiju određen je Glen Niberg iz Švedske, dok će ulogu rezervnog pomoćnog arbitra obavljati njegov sunarodnik Mahbod Beigi.

Meč između Francuske i Španije igra se u utorak od 21 čas u Dalasu.

(b92)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

FIFA

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