Zvanično: Slaven Bilić ponovo selektor Hrvatske

Prije preuzimanja reprezentacije Bilić je dvije godine bio bez angažmana, nakon što je dobio otkaz u saudijskom Al Fatehu.

At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝



🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3 — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

Biliću je ovo drugi mandat na klupi Hrvatske. Reprezentaciju je vodio od 2006. do 2012. godine i predvodio je na dva velika takmičenja, uključujući Evropsko prvenstvo 2008, kada je ekipa stigla do četvrtfinala.

U kvalifikacijama za taj šampionat Hrvatska je ostvarila dvije velike pobjede protiv Engleske, a Bilić je u tom periodu uveo u reprezentaciju generaciju igrača koja je kasnije osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Prema navodima medija, trebalo bi da zarađuje oko milion evra godišnje u bruto iznosu.

Predložio ga Kustić

Kako je saopštio HNS, Bilića je za selektora predložio predsjednik Saveza Marijan Kustić.

– Na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je imenovao Slavena Bilića selektorom hrvatske fudbalske reprezentacije! Želimo mu mnogo sreće i uspjeha! – navodi se u saopštenju HNS-a.