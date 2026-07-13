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Zvanično: Slaven Bilić ponovo selektor Hrvatske

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 14:12

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Званично: Славен Билић поново селектор Хрватске
Foto: Youtube/(Ne)uspjeh prvaka /screenshot

Slaven Bilić ponovo je selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, potvrdio je Hrvatski fudbalski savez (HNS).

Prije preuzimanja reprezentacije Bilić je dvije godine bio bez angažmana, nakon što je dobio otkaz u saudijskom Al Fatehu.

Biliću je ovo drugi mandat na klupi Hrvatske. Reprezentaciju je vodio od 2006. do 2012. godine i predvodio je na dva velika takmičenja, uključujući Evropsko prvenstvo 2008, kada je ekipa stigla do četvrtfinala.

U kvalifikacijama za taj šampionat Hrvatska je ostvarila dvije velike pobjede protiv Engleske, a Bilić je u tom periodu uveo u reprezentaciju generaciju igrača koja je kasnije osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Prema navodima medija, trebalo bi da zarađuje oko milion evra godišnje u bruto iznosu.

Predložio ga Kustić

Kako je saopštio HNS, Bilića je za selektora predložio predsjednik Saveza Marijan Kustić.

– Na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je imenovao Slavena Bilića selektorom hrvatske fudbalske reprezentacije! Želimo mu mnogo sreće i uspjeha! – navodi se u saopštenju HNS-a.

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Slaven Bilić

Hrvatska

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