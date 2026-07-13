Selak: Odluka potvrđuje da su sudije u Banjaluci postupale u skladu sa zakonom u predmetu Dodik

Autor:ATV redakcija
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Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak izjavio je da odluka disciplinskog organa Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH da ne postoji disciplinska odgovornost sutkinje Osnovnog suda u Banjoj Luci predstavlja potvrdu da su sudije u ovom predmetu postupale isključivo u skladu sa zakonom.
„Kada se poštuju odredbe zakona, nije teško donijeti ispravnu odluku. Nažalost, prethodnih nekoliko mjeseci svjedočili smo neprimjerenim i neprofesionalnim pritiscima na sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci, koje su savjesno obavljale svoj posao i postupale u skladu sa zakonom“, rekao je Selak.
On je podsjetio da je još u martu upozorio da upravo postupci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH predstavljaju ozbiljan udar na nezavisnost pravosuđa.
Prema njegovim riječima, ova odluka dodatno potvrđuje da u radu sudija nije bilo nikakvih nepravilnosti.
„Svi u pravosudnoj zajednici bili su svjesni da su sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci postupale zakonito. Međutim, bilo je potrebno gotovo četiri mjeseca da se okonča postupak tokom kojeg su časne i profesionalne sudije bile izložene neopravdanim pritiscima. Zato pozdravljam ovu odluku, ali istovremeno postavljam pitanje – šta je važnije za naše društvo: nezavisnost sudova i sudija ili hajke vođene političkim i ličnim animozitetima?
„Uvjeren sam da je ova odluka važna poruka da se pravosuđe mora štititi od bilo kakvih pritisaka i da jedini kriterijum u radu sudija moraju biti Ustav i zakon“, poručio je ministar Selak.
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