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Potvrđene optužnice u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 15:42

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Потврђене оптужнице у случају пада надстрешнице у Новом Саду

Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rješenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra 2025. godine u slučaju pada nadstrešnice.

Sud je na taj način potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića.

Viši sud u Novom Sadu obustavio je u decembru postupak protiv Gorana Vesića i još pet okrivljenih u slučaju pada nadstrešnice, navodeći tada da je veće našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su oni izvršili krivična djela koja su predmet optužbe.

U današnjem saopštenju navodi se da je na sjednici vijeća održanoj 15. juna 2026. godine Apelacioni sud u Novom Sadu usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rješenje Višeg suda u Novom Sadu tako što je u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića, potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu.

Oni se terete zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 2. Krivičnog zakonika (KZ) u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ

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To praktično znači da su otklonjene prepreke da se zakaže suđenje u slučaju pada nadstrešnice i da će se suditi svima koji su se našli u prvoj verziji ove optužnice.

Žalbe branilaca okrivljenih Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića, sud je odbio kao neosnovane.

Oni se terete zbog krivičnog djela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 2. KZ u vezi sa krivičnim djelom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281. stav 1. KZ.

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Tagovi :

Novi Sad

Optužnica

Pad nastrešnice Novi Sad

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